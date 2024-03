Banca Mediolanum presenta tutte le novità 2024: al via la Convention "Domani"

Banca Mediolanum: all'Inalpi Arena di Torino la Convention annuale "Domani", tra il ricordo di Ennio Doris e le novità 2024

Si è tenuta oggi, presso l’Inalpi Arena di Torino, la Convention annuale organizzata da Banca Mediolanum. “Domani”, titolo scelto per questa seconda edizione post pandemia, ha rappresentato l’occasione per fare il punto - assieme ai Family Banker, ai collaboratori, ai fornitori e alla stampa - rispetto a quello che è stato l’anno e, sopratutto, di quello che sarà il 2024.

Preceduta da un aperitivo in cui Massimo Doris, Amministratore Delegato della Banca, si è confrontato con la stampa, ad emergere nel corso della Convention tutti gli aspetti che rendono Mediolanum una realtà unica, dedita prima di tutto alla sicurezza e alla cura dei clienti attraverso strumenti sempre più innovativi e un rapporto umano costante e attento.

“Il fatto che i nostri consulenti si chiamino Family Banker nasce da una visione”, ha dichiarato Doris alla stampa, “il nostro obiettivo è diventare la banca esclusiva delle famiglie di nostri clienti. Il nostro desiderio è che non abbiano conti bancari in altri istituti. Per far sì che questo accada, dobbiamo però offrire tutti i servizi: lavoriamo sempre in questa direzione”.

Oltre ai contenuti tecnici, il filo conduttore dell’evento è ancora una volta quello emozionale. Il ricordo di Ennio Doris è vivo e immancabile, ed è celebrato, quest’anno, con l'annuncio del film “Ennio Doris - C’è anche domani”, dedicato al fondatore della Banca venuto a mancare nel 2021, che verrà presentato a Roma il prossimo 8 aprile.

Le novità 2024

Nel corso della Convention, Banca Mediolanum ha lanciato Life Planning, innovativo ambiente di lavoro che incorpora tutte le potenzialità che lo sviluppo tecnologico consente ad oggi. Grazie all'utilizzo di questo strumento digitale, primo del suo genere in Europa, il Family Banker potrà affiancare il cliente in modo ancora più efficiente, pianificando e gestendo il risparmio con l'obiettivo di affrontare al meglio le tappe fondamentali della vita. Il lancio di Life Planning è accompagnato dalla nuova campagna "La consulenza fa un passo avanti": protagonista dello spot, ancora una volta, l'AD Massimo Doris. Il messaggio è chiaro: bisogna pianificare le proprie mosse al fine di garantire una protezione completa della famiglia, e il Family Banker diventa "alfiere" della possibilità di realizzare obiettivi e progetti futuri.

Tra le novità annunciate a Torino, Banca Mediolanum introdurrà dal 1° aprile la possibilità di sottoscrivere un mutuo a tasso fisso per i primi 3 anni a partire dal 2,60%. Terminato il triennio in offerta, il mutuo seguirà il tasso variabile con la consueta formula euribor a 3 mesi + uno spread dallo 0,75% all'1,90%. Inoltre, dal 22 marzo, per tutte le nuove richieste di Mutuo Mediolanum a tasso variabile o misto, i clienti potranno beneficiare di una riduzione dello spread di listino con un taglio fino allo 0,35%.

Si è anche voluto intervenire sulla gran parte dei mutui in essere, dando la possibilità di esercitare - da subito e gratuitamente - la nuova opzione "Salta la Rata": grazie a una modifica unilaterale migliorativa del contratto, è stata estesa la possibilità di sospendere fino a 6 rate in un anno, rispetto alle 2 precedenti, e ampliando complessivamente fino a 18 rate per tutta la durata del mutuo anziché 6, senza alcun interesse aggiuntivo per l'allungamento del piano di ammortamento.

Mediolanum amplia anche l'offerta fondi grazie all'introduzione di due nuove soluzioni di investimento sostenibile: i due nuovi comparti di Mediolanum Best Brands arricchiscono le categorie "Global Bond", Mediolanum Global Sustainable Bond e "Azionari Altri", Mediolanum Green Building Evolution. L'obiettivo è rispondere al crescente interesse verso investimenti sostenibili. Mediolanum Best Brands è il fondo di Mediolanum International Funds che, grazie a strategie di investimento innovative, diversificate e personalizzate, permette l'ingresso nei mercati ottimizzando gli obiettivi degli investitori.

Infine, Fondazione Mediolanum lancia la raccolta fondi annuale "Voglio andare a scuola", con l'obiettivo di aiutare 680 minori garantendo loro il diritto all'educazione con la possibilità di apprendere competenze, acquisire capacità, coltivare passioni e sviluppare talenti. La Fondazione rinnova anche l'impegno con "Centesimi che contano", che compie 10 anni.

L’intervista di affaritaliani.it a Massimo Doris, Amministratore Delegato Banca Mediolanum

Il 2023 si è concluso con un risultato straordinario per Banca Mediolanum, con un utile record di quasi 822 milioni di euro. Secondo l'AD Massimo Doris, questo successo è attribuibile a diversi fattori, tra cui “una crescita che deriva dall’aumento di clienti, dall’aumento di masse in gestione, e ovviamente, come tutte le banche, dal beneficio derivato dall’aumento del margine di interesse, che ha totalizzato un +75% rispetto al 2022. Anche le commissioni nette sono cresciute”.

“Nel 2024 non abbiamo in programma acquisizioni, la prospettiva è quella di una crescita organica”, ha dichiarato Doris alla stampa, per poi commentare così ai microfoni di affaritaliani.it, le attese per l’anno 2024: “Mi aspetto un risultato molto simile. Nel 2023, una parte dei risultati ottenuti deriva dai mercati. Abbiamo anche alzato il dividendo: il nostro obiettivo per il 2024 è di aumentare ulteriormente quei 70 centesimi per azione. Di quanto, è troppo presto per dirlo”.

Per quanto riguarda il tema della digitalizzazione, Doris ha dichiarato: “Abbiamo effettuato grandi investimenti nella tecnologia a disposizione dei clienti: app e sito continuano a essere migliorati e innovati con funzionalità inedite. Soprattutto l’app resta lo strumento digitale più utilizzato dalla clientela”. Nel corso della Convention, è stato lanciato un nuovo strumento a disposizione dei Family Banker, che li aiuterà nella raccolta delle informazioni e nella gestione delle soluzioni per inseguire gli obiettivi dei clienti.

“Una piattaforma completamente nuova, che non andrà ad analizzare e ad aiutare i Family Banker solo per quanto riguarda la gestione del risparmio, ma anche per quanto riguarda la parte del credito e copertura dei grandi rischi”, ha proseguito Doris.

La Convention nazionale di Banca Mediolanum, come ha ricordato l’Ad, è un appuntamento annuale importantissimo, dove si radunano tutti i Family Banker, insieme a dipendenti, collaboratori, fornitori e stampa: "Questo è un momento dove ci sono molti contenuti tecnici ma anche molti contenuti emozionali. Annunciamo i nuovi prodotti e strumenti a disposizione della nostra rete, ma forse la novità più grande che annunciamo oggi è il lancio del film su mio padre dal titolo ‘Ennio Doris - C’è anche domani’. Abbiamo mostrato alcuni estratti e scene del film, che verrà presentato invece ufficialmente l’8 aprile a Roma”, ha concluso Doris.

Le dichiarazioni di Stefano Volpato, Direttore Commerciale Banca Mediolanum

"Spesso ci dimentichiamo che quello che conta più di tutto è la capacità di rendere efficiente il risparmio", ha sottolineato a margine della Convention Stefano Volpato, Direttore Commerciale Banca Mediolanum, "i dati pubblicati da Banca D'Italia la dicono lunga rispetto a questo argomento". Volpato ha posto l'accento sulla necessità, da parte della piattaforma, di riuscire ad entrare nella vita delle persone al fine di accompagnarle in un percorso di vita che sarà - per natura - contraddistinto da discontinuità.

Volpato ha anche posto l'attenzione sul tema dei genitori a carico: "Un tema di fondamentale importanza, che si lega all'autonomia finanziaria dei nostri cari. La tecnologia", ha spiegato il Direttore Commerciale, "aiuta il percorso relazionale del Family Banker". Il fattore umano e la tecnologia devono, quindi, necessariamente procedere di pari passo. "Non sono due aspetti antitetici, ma complementari: essere bravi a relazionarsi regala profondità di analisi. Le competenze emotive sono fondamentali, e nascono da una capacità empatica di comprendere le difficoltà in cui si trova la persona che valuta un investimento".

"Oggi", ha concluso Volpato, "presentiamo un film cui siamo estremamente legati, dedicato al nostro fondatore. L'idea di fondo è che ciò che facciamo oggi dipende dalla visione che abbiamo del domani, che deve ispirare l'oggi facendoci fare scelte consapevoli, così da arrivare preparati a domani".