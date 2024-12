Banca Mediolanum, il roadshow “Scegli il tuo domani” proiettato in 100 cinema in tutta Italia

Banca Mediolanum, “Scegli il tuo domani” al cinema con una proiezione esclusiva in 100 città italiane

Lo scorso martedì 3 dicembre il roadshow “Scegli il tuo domani”, ideato da Banca Mediolanum, è stato trasmesso contemporaneamente in 100 cinema in tutta Italia. Protagonisti della serata Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, e Linus, celebre conduttore radiofonico nonché direttore artistico di Radio Deejay e direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo GEDI. Durante l’intervista saranno affrontati i temi centrali di “Scegli il tuo domani”, il format itinerante realizzato per sensibilizzare i risparmiatori circa l’importanza di una corretta pianificazione finanziaria e di una visione consapevole del proprio futuro.

“Il nostro presente è figlio delle scelte compiute nel passato, ciò significa che le scelte di oggi determineranno il nostro futuro”, ha affermato Stefano Volpato. “Cent'anni fa l’aspettativa di vita era dimezzata ed è questo il motivo per cui non siamo biologicamente programmati a pensare al domani. Ma non siamo disposti a immaginare un futuro in tono minore, dobbiamo perciò scegliere il nostro domani. La missione del consulente finanziario è essere utili alle persone, aiutandole a decifrare oggi i segnali che indicano il domani che le attende”.

Attraverso questa iniziativa, che si inserisce in un più ampio progetto di alfabetizzazione finanziaria, Banca Mediolanum intende riaffermare la propria vicinanza alle famiglie e i risparmiatori italiani e fornire le competenze necessarie a compiere scelte finanziarie consapevoli e informate per il mantenimento del benessere individuale e sociale. La serata vedrà la partecipazione di circa 20.000 ospiti tra clienti e potenziali clienti ed è il tassello conclusivo della campagna di sensibilizzazione e di educazione sociale e finanziaria che dal 23 ottobre al 28 novembre ha toccato sei città: Jesi, Torino, Roma, Firenze, Treviso e Verona.

Numerosi gli ospiti che si sono alternati sul palco Emanuela Notari, esperta di longevity, lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, Marco Giorgino, docente di finanza e risk management al Politecnico di Milano, Stefano Caselli, decano e professore di economia degli intermediari finanziari alla SDA Bocconi.