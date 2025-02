Banco BPM: Risultati 2024 da record e aggiornamento del Piano Strategico

Banco BPM, presentati a Milano i risultati risultati finanziari del 2024 e l’aggiornamento del Piano Strategico

Banco BPM ha presentato oggi a Milano i risultati finanziari del 2024 e l’aggiornamento del Piano Strategico, delineando un quadro di crescita solida e prospettive ambiziose per il futuro. Durante la conferenza stampa sono intervenuti l’Amministratore Delegato Giuseppe Castagna e il Condirettore Generale CFO Edoardo Ginevra, che hanno illustrato i dettagli della strategia e i traguardi raggiunti.

Sui temi e i risultati, Il Presidente e l’Amministratore Delegato, a nome di tutto il CdA di Banco BPM sottolineano che: "I traguardi raggiunti nell'esercizio 2024 dimostrano una volta di più la forza che Banco BPM è stato in grado di esprimere sin dalla sua nascita in tutti i settori del proprio business e certificano l'anticipo e il superamento dei principali obiettivi del Piano Strategico, obiettivi conseguiti grazie all’evoluzione dell'attività bancaria tradizionale a favore di famiglie e imprese e alla progressiva differenziazione delle fonti di ricavo".

L’esercizio 2024 si è chiuso con un utile netto di 1,9 miliardi di euro, in crescita del 52% rispetto all’anno precedente, e un utile netto adjusted di 1,7 miliardi di euro, superando del 24% la guidance 2024 e del 13% il target inizialmente fissato per il 2026. “I traguardi raggiunti dimostrano una volta di più la forza di Banco BPM in tutti i settori del proprio business e certificano l'anticipo e il superamento dei principali obiettivi del Piano Strategico”, hanno dichiarato il CEO e il Presidente.

Il margine di interesse ha toccato i 3,4 miliardi di euro (+4,6% rispetto al 2023), mentre le commissioni nette hanno raggiunto i massimi storici a 2 miliardi di euro (+4,4% annuo). Il risultato della gestione operativa si è attestato a 3 miliardi di euro (+10%), ben oltre il target previsto per il 2026. Banco BPM ha incrementato la remunerazione agli azionisti con un payout ratio dell’80%, rispetto al 67% del 2023, e dividendi complessivi per 1,5 miliardi di euro. Il dividendo per azione del 2024 è stato fissato a 1 euro, con un dividend yield dell’11,2%, posizionandosi tra i migliori a livello europeo.

Alla luce delle performance superiori alle attese, Banco BPM ha anticipato l’aggiornamento del Piano Strategico, con nuovi target fissati al 2027. L’utile netto previsto per il 2027 è di 2,15 miliardi di euro, grazie alla crescita delle commissioni e all’integrazione della società di asset management Anima. Il piano si basa su sette pilastri strategici, con un focus sull’evoluzione verso un modello di business diversificato e ad alto valore aggiunto. La banca punta al rafforzamento del wealth management e del life insurance, all’espansione delle fabbriche prodotto e al potenziamento della digitalizzazione. Nel corso del 2024, Banco BPM ha consolidato la propria posizione nel mercato, completando con successo l’operazione Numia, diventando il secondo player nazionale nei pagamenti. Inoltre, la banca ha acquisito il 5% di Monte dei Paschi di Siena per un controvalore di 364,8 milioni di euro.

Sul fronte della solidità patrimoniale, il CET1 ratio ha raggiunto il 15%, superando la soglia prevista dal piano strategico. Il rapporto NPE lordo si è ridotto al 2,8%, già inferiore al target del 3% fissato per il 2026. Banco BPM ha ribadito il proprio impegno in ambito ESG, con nuovi finanziamenti low-carbon per 5,7 miliardi di euro e un incremento della quota di bond ESG al 35% del portafoglio corporate. Inoltre, la percentuale di donne manager è salita al 30,7%.

“Siamo certi della nostra forza e vogliamo continuare a esprimerla al servizio dei nostri clienti, con le nostre persone, nel nostro Paese”, ha affermato il CEO dell’istituto. Con risultati record e un piano strategico ambizioso, Banco BPM si prepara ad affrontare le sfide future con solidità e fiducia nel proprio percorso di crescita.

L'intervista di Affaritaliani a Giuseppe Castagna, CEO Banco BPM

Giuseppe Castagna, CEO di Banco BPM, ha dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati straordinari, superiori alle aspettative del mercato, che ci permettono di presentare un piano ancora più ambizioso senza stravolgere le linee guida del precedente. Le nostre proiezioni di crescita restano invariate, con l’unica eccezione dell’obiettivo di 2,15 miliardi di euro di utile netto, reso possibile da un 2024 che ha già superato le previsioni di 330 milioni di euro. Inoltre, il completamento dell’operazione Anima ci consentirà di offrire ai nostri clienti un servizio ancora più completo, rafforzando il nostro modello di banca, unico in Italia, che bilancia equamente margine di interesse e commissioni sui prodotti. Questa strategia rappresenta il miglior antidoto alla volatilità dei tassi di interesse a cui abbiamo assistito negli ultimi anni".