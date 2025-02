BANCOMAT, Nicola Cordone nominato membro del Consiglio d'Amministrazione

BANCOMAT, Nicola Cordone entra nel CDA per rafforzare la strategia di crescita

BANCOMAT ha annunciato la nomina di Nicola Cordone nel proprio Consiglio di Amministrazione. Ingegnere elettronico con un MBA conseguito presso SDA Bocconi, Cordone porta con sé un’esperienza di trent’anni nel settore dei pagamenti digitali e della trasformazione tecnologica. Dopo un percorso iniziale in importanti società di consulenza, ha assunto ruoli di rilievo in SIA, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture di pagamento sia in Italia che in Europa.

Dal 2018 al 2020 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di SIA, guidando l’azienda in un periodo di significativa espansione fino alla fusione con NEXI. Successivamente, ha operato come senior advisor di CDP Equity, occupandosi di progetti legati alla digitalizzazione e alle infrastrutture tecnologiche. A partire dal 2025, è membro del Consiglio di Amministrazione di TXT E-Solutions.

Commentando la sua nomina, Nicola Cordone ha dichiarato: “È per me un onore entrare a far parte del Consiglio di BANCOMAT in un momento cruciale per l’evoluzione del settore. I pagamenti digitali stanno attraversando una trasformazione profonda e credo che BANCOMAT, con il nuovo assetto, agile ed efficiente, possa giocare un ruolo centrale nell’innovazione e nella competitività del sistema italiano”.

Il Consiglio di Amministrazione di BANCOMAT ha accolto con entusiasmo il suo ingresso, convinto che la sua esperienza e la sua visione strategica rappresenteranno un valore aggiunto per il percorso di crescita della società. Al tempo stesso, il Consiglio ha espresso un sentito ringraziamento a Francesco Bernocchi per il prezioso contributo offerto durante il suo mandato.