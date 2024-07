Batterie al litio, Gruppo Fincantieri: inaugurato lo stabilimento POWER4FUTURE

Gruppo Fincantieri, nasce la joint venture POWER4FUTURE per la produzione di batterie al litio

Nasce POWER4FUTURE, joint venture costituita da Fincantieri SI, controllata di Fincantieri, leader nell’ambito dell’integrazione di sistemi di propulsione elettrica e di impianti elettromeccanici complessi nel segmento marino e terrestre, e Faist Electronics, controllata di Faist Group, specializzata nello sviluppo e fornitura di sistemi completi di accumulo di energia elettrica inclusi dispositivi elettronici di controllo e di potenza. L'obiettivo è quello di produrre interamente sul territorio nazionale moduli, pacchi batterie e sistemi di “energy storage” (ESS) agli ioni di litio, nello stabilimento di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone.

Lo stabilimento produttivo di Piedimonte San Germano, è stato inaugurato oggi con un evento cui sono intervenuti l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, che ha aperto i lavori con un contributo sull’impegno continuo e l’attenzione del Gruppo verso le tematiche della transizione green, l’Amministratore Delegato di POWER4FUTURE, Fabio Patti, l’Amministratore Delegato Fincantieri SI, Piero Grillo e il Presidente di Faist Limited, Gianfranco Natali, coinvolti in un dibattito con Stefano Piccaluga, Responsabile Grandi Investimenti di Invitalia e Marco Dell’Isola, Rettore dell’Università di Cassino. Il confronto è stata l’occasione unica per ripercorrere i passi compiuti da POWER4FUTURE sino ad oggi e per descrivere i progetti futuri.

Gli impieghi principali dei prodotti di POWER4FUTURE sono concentrati nei settori maritime, Defence, UPS (uninterruptible power supply) e stationary, ad esempio per utilizzo in data-center o nei sistemi di generazione di energie rinnovabili. Le batterie agli ioni di litio, utilizzate soprattutto per applicazioni marine e stazionarie (si pensi infatti che consentono alle navi di evitare la messa in funzione dei generatori diesel durante le soste nei porti, azzerando così le emissioni) sono un’ulteriore conferma dell’attenzione che Fincantieri ha verso la transizione green. Investire, quindi, nella ricerca e nello sviluppo facendo però in modo che l’innovazione diventi un progetto concreto.

Il sito sarà strategico per la produzione delle batterie in tutte le sue fasi: dalla progettazione all’assemblaggio, fino alla commercializzazione ed ai servizi post-vendita. Situato nell’area industriale del comprensorio che include anche il vicino Comune di Cassino, il nuovo stabilimento è composto da 25.000 mq di area industriale complessiva scoperta, che include ca. 8.000 mq di area produttiva coperta, 2.000 mq per lo stoccaggio dei prodotti finiti, materie prime e semilavorati e 1.000mq per gli uffici.

Il progetto di POWER4FUTURE è stato sostenuto attraverso un Contratto di sviluppo autorizzato dal MIMIT e gestito da Invitalia per conto del Ministero. Con un investimento complessivo pari 27,5 milioni di euro, il progetto è finalizzato alla creazione di una nuova unità produttiva e alla realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo per nuovi sistemi di accumulo di energia. L'investimento prevede la creazione di 60 nuovi posti di lavoro.