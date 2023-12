Bibanca e CRIF assieme per il benessere finanziario dei dipendenti con QuiCash

Bibanca, siglato accordo con CRIF: la società del Gruppo BPER offrirà a più di 2000 dipendenti l'innovativo prodotto creditizio QuiCash

Bibanca, società del Gruppo BPER fra i maggiori player nazionali nel credito al consumo, ha siglato un accordo con CRIF, azienda leader nel settore delle informazioni creditizie, dell'analisi dei dati e dei servizi di business information, per offrire a più di 2.000 dipendenti del Gruppo CRIF in Italia l’innovativo prodotto creditizio QuiCash, sperimentato da Bibanca nell’ambito della prima Sandbox regolamentare fintech e riservato a dipendenti di primarie aziende convenzionate.

QuiCash permette di richiedere un plafond commisurato al quinto dello stipendio netto mensile, poi utilizzabile in qualsiasi momento in modalità istantanea ed in tranche personalizzabili per rata e durata, sia per piccole spese sia per maggiori importi. La proposizione di QuiCash in CRIF poggia sull’integrazione digitale della piattaforma con il sistema gestionale per il recupero automatico delle informazioni dei dipendenti e la garanzia di massima riservatezza sui documenti reddituali.

CRIF, sempre attenta al benessere dei propri dipendenti, arricchisce quindi il ventaglio dei servizi e benefici offerti con questa forma di prestito. La journey self-service e fully digital di QuiCash assicura al dipendente massima riservatezza ed autonomia nel processo di onboarding, che non richiede alcun documento né lavorazioni da parte del datore di lavoro. Attraverso una App dedicata il lavoratore potrà quindi apprezzare in totale autonomia la flessibilità ed immediatezza di QuiCash, attingendo per piccole e gradi spese ad un plafond sempre a sua disposizione e commisurato alla capacità stipendiale.

“Questo nuovo servizio rivolto ai dipendenti CRIF Italia più di 2.000 dipendenti arricchisce la gamma di servizi offerti e amplia il concetto di benessere aziendale supportando i nostri dipendenti rispetto alla propria finanza personale. Grazie, infatti, alla collaborazione con Bibanca, stiamo offrendo una soluzione innovativa e personalizzata a supporto delle necessità finanziarie di ciascuno. Non si tratta solo di un beneficio aggiuntivo, ma in un mondo in rapida evoluzione, riconosciamo l'importanza di andare oltre le aspettative tradizionali, ampliando i confini dei servizi aziendali per soddisfare le esigenze personali di ciascun collaboratore” sottolinea Loretta Chiusoli, Group Chief HR and Organization Officer di CRIF.

“Abbiamo avviato da tempo e stiamo perseguendo con grande impegno di risorse umane e tecnologiche un ambizioso percorso di completa digitalizzazione della vendita e dei processi che ruotano attorno alla cessione del quinto ‘in senso lato’, nella convinzione che gli spazi di allargamento del mercato siano estremamente ampi a condizione di efficientare drasticamente la struttura dei costi e rivoluzionare una customer experience altrimenti ferma da oltre 70 anni. QuiCash si inserisce perfettamente in questo solco aggiungendo quel pizzico di fantasia e coraggio tipico dei Bibankers. Siamo partiti con la sperimentazione su noi stessi, ovvero sul perimetro dei circa 20.000 dipendenti del Gruppo BPER: i risultati sono andati decisamente oltre le attese, a conferma della bontà dell’intuizione iniziale, e questo rappresenta il migliore stimolo ad accelerare ulteriormente”, ha dichiarato Diego Rossi, Direttore Generale di Bibanca.