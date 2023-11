Black Friday, Tim: lanciato il nuovo spot con Sofia Goggia

Black Friday, Tim: on air il nuovo spot con la compionessa olimpica Goggia

È Sofia Goggia la protagonista del nuovo spot TIM dedicato al Black Friday on air da oggi. La campionessa olimpica e quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera, eccellenza dello sport, del talento femminile e dell’italianità nel mondo accompagna la nuova offerta.

Lo spot è il nuovo capitolo della campagna TIM ‘La Forza delle Connessioni’ che sottolinea l’importanza della connettività e della digitalizzazione, per rafforzare le relazioni tra persone e condividere le passioni come quella per lo sport. La hit dei Måneskin ‘Honey (Are U Coming?)’ è la colonna sonora dello spot da 30” e 20”, che è on air sulle principali emittenti nazionali. La campagna televisiva sarà affiancata da una pianificazione stampa, digital adv, videostrategy dedicata, affissione digitale e da materiali BTL nei punti vendita