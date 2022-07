Bonus 110%, le richieste calano del 40% dall'inizio dell'anno

Bonus 110%, crollano le richieste da inizio dell'anno

Le incertezze governative sul bonus hanno fatto calare enormemente le pratiche per il bonus del 110%. Secondo un'elaborazione realizzata da ProntoPro si è registrato un calo del 70% delle richieste da gennaio a luglio. Il mese in cui si è registrato il decremento maggiore è giugno, con un calo del 44% rispetto a maggio. E' proprio alla fine di maggio, infatti, che l'esecutivo ha imposto un giro di vite su queste iniziative mettendo in dubbio il rinnovo dei fondi. Calano anche le richieste dei servizi trainati dal 110 come infissi (-27% dall'inizio dell'anno), pannelli fotovoltaici (-5% da inizio anno) e rifacimento facciata (-37% in sei mesi). Cresce invece in controtendenza la richiesta di sostituzione o installazione caldaia, forse trainata dal caro energia, perché una caldaia di ultima generazione a condensazione può consumare il 30% in meno di un modello obsoleto.