BPER Banca al fianco degli Empori Solidali dell’Emilia Romagna

BPER Banca, presentata la partnership con l'Associazione degli Empori Solidali dell'Emilia Romagna

Si è svolta questa mattina in Via Aristotele a Modena la presentazione della nuova partnership sottoscritta da BPER Banca e l’Associazione degli Empori Solidali dell’Emilia Romagna, che intende sostenere economicamente l’attività per la lotta all’indigenza e sensibilizzare e promuovere parallelamente le attività di volontariato e beneficienza a favore degli Empori. Sono intervenuti la Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella, il Presidente dell'Associazione Empori Solidali Emilia-Romagna Luigi Prini, l’Assessora alle Politiche Sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa del Comune di Modena, Roberta Pinelli e il Responsabile del Servizio BPER Bene Comune Daniele Pedrazzi.

Il sostegno di BPER Banca nasce dalla volontà di intensificare le azioni a contrasto della povertà, ancora oggi molto diffusa, certificata dai dati pubblicati nel recente rapporto ISTAT che mostrano un fenomeno in crescita, che colpisce in modo più significativo i minori e non risparmia le regioni del Paese economicamente più avanzate. In Emilia-Romagna il 9,6% dei residenti è a rischio di povertà o esclusione sociale, in tutta Italia 5,6 milioni di persone vivono in situazione di povertà assoluta.

I numeri che riguardano l’attività degli Empori testimoniano come l’opera di solidarietà sia sempre più necessaria: 27 market solidali in tutta la Regione, di cui 18 soci, che ogni anno forniscono aiuti per più di 7.000 famiglie e oltre 23.000 persone per un totale di più di 114.000 spese distribuite e un network di oltre 900 volontari.

“Contribuire a combattere la povertà è uno dei nostri obiettivi prioritari ed è anche il primo goal dell’Agenda 2030 dell’ONU. BPER Banca promuove e sostiene opere concrete di solidarietà in tutto il territorio nazionale, individua le associazioni più attive e dinamiche e le sostiene nella loro preziosa opera sociale. L’attività degli Empori solidali è vicina alle persone nel contesto quotidiano in cui vivono e forniscono un servizio essenziale di contrasto alla povertà rispettando, al contempo, la dignità dell’individuo. Tra le tante azioni in campo, abbiamo istituito un nuovo servizio, BPER Bene Comune, che ha il compito specifico di collaborare con Enti del Terzo Settore per lo sviluppo sostenibile della comunità, creare sinergie efficaci a favore dell’inclusività e a contrasto delle disuguaglianze sociali”, ha affermato la Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella

“L'associazione empori solidali Emilia-Romagna è grata a BPER Banca per il sostegno riconosciuto che servirà a consolidare e potenziare il lavoro in rete dell' associazione che, negli ultimi due anni, ha riscontrato un significativo aumento del proprio impegno, registrando nel corso del 2022 una crescita del 29% delle richieste di aiuto alimentare, sintomo che molti nuclei famigliari e persone rimangono in una situazione di fragilità generata dalla pandemia e protratta da nuove crisi subentrate, tra cui le conseguenze del conflitto in Ucraina e più recentemente i danni causati dall' alluvione di maggio 2023 e l'aumento dell'inflazione. Ci teniamo a sottolineare la dimensione del lavoro in rete che vede il coordinamento del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi e il coinvolgimento sul territorio regionale, da Piacenza a Rimini, di più di 240 associazioni, enti locali e soggetti partner che fanno parte della rete allargata di collaborazione che gravita intorno agli empori", ha dichiarato Luigi Prini.