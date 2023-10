BPER Banca al fianco della Romagna: a Cesena la VII edizione di "Fattore R"

BPER Banca, al via la settima edizione di "Fattore R": il 20 ottobre a Cesena Fiera le imprese si confrontano sul futuro della Romagna

Oggi, martedì 3 ottobre, è stata ospitata la conferenza stampa di presentazione della settima edizione di "Fattore R", il Romagna Economic Forum, in programma a Cesena Fiera il prossimo venerdì 20 ottobre; sarà un momento di incontro e confronto tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio. L'evento, organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e BPER Banca, gode del supporto e della collaborazione delle principali associazioni di categoria.

Hanno preso parte alla conferenza stampa di questa mattina: Enzo Lattuca, Sindaco di Cesena; Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna; Giorgio Guberti, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna; Renzo Piraccini, Presidente di Cesena Fiera, Lorenzo Tersi, Consigliere Cesena Fiera con delega Fattore R e Cecilia Bavera, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Est-Romagna di BPER Banca.

Quest'anno il tema scelto è l’innovazione, un elemento chiave nello sviluppo presente e futuro di qualsiasi territorio, soprattutto in vista dei cambiamenti che interessano la società odierna. Secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione, le imprese romagnole che hanno investito almeno su una tecnologia digitale 4.0 sono il 79% a Ravenna, 73% a Forlì-Cesena, 74% a Rimini, mentre la media regionale è 76%. Quelle che invece hanno introdotto più di tre innovazioni in media in Romagna sono il 62,5%.

Cecilia Bavera, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Est e Romagna di BPER Banca, ha dichiarato: "Per noi essere qui oggi e partecipare a questo Economic Forum vuol dire comprendere quello che è il FATTORE R del territorio, delle imprese e degli imprenditori. 'R' come risposte, come capacità di reagire rispetto alle situazioni di difficoltà e alla necessità di rimettersi in discussione nel sistema economico nazionale. 'R' come resilienza e 'R' come saper dare risposte. BPER vorrebbe essere presente per ascoltare i bisogni e per dare delle risposte concrete, per offrire delle soluzioni insieme al territorio, ai partner e agli organizzatori di questo Economic Forum".

Due i punti chiave nella sfida all’innovazione per la Romagna. Prima di tutto competenze e formazione con il 55% delle imprese romagnole che registra saldi positivi di assunzioni, anche se emerge una criticità nella reperibilità delle professioni (58% delle imprese impiega meno di 6 mesi nel reperire figure professionali necessarie). La seconda è il divario tra imprese strutturate di grandi dimensioni e quelle più piccole, con queste ultime che rischiano di rimanere indietro su digitale e ricerca.

"Parlando di innovazione", ha commentato Cecilia Bavera, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Est e Romagna di BPER Banca: "noi come BPER Banca crediamo in un processo della Digital Banking Innovation che fa parte anche del nostro piano industriale. Crediamo che questo territorio possa essere anche il primo protagonista in grado di aiutarci a ripercorrere le logiche dell’agri banking, che deve rinascere attraverso un processo di internalizzazione e innovazione".

Tanti gli interventi previsti in occasione della settima edizione di Fattore R, che offriranno nuovi punti di vista sul tema dell’innovazione: Francesco Ubertini, Presidente di IFAB (International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development) parlerà dei Big Data, mentre l’economista docente alla Bocconi, Daniel Gros, affronterà l’impatto dell’innovazione sugli scenari internazionali. Sempre in tema di innovazione ci sarà una tavola rotonda che metterà a confronto esperienze imprenditoriali della Romagna.

Ad aprire la giornata, condotta dal giornalista Rai Gianluca Semprini, sarà il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, insieme agli interventi istituzionali di Carlo Battistini Presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Giorgio Guberti Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e Stefano Vittorio Kuhn Chief Retail & Commercial Banking Officer BPER Banca. E ancora, una Tavola rotonda insieme ai sindaci della Romagna, mentre a chiudere la giornata tracciando un quadro macroeconomico con riflessi sulla Romagna sarà l’economista docente alla Luiss, Veronica De Romanis.