BPER Banca e Avviso Pubblico: concluso il tour "La Trappola dell’Azzardo"

BPER Banca e Avviso Pubblico: chiuso il tour "La Trappola dell’Azzardo", con il convegno sul tema “Gioco d’azzardo: perdere è matematico”

Si è tenuto a Modena, presso il BPER Banca Forum Monzani, l’evento conclusivo de “La Trappola dell’Azzardo”, un progetto ideato da BPER Banca e Avviso Pubblico, al fine di prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, sempre più diffuso tra le giovani generazioni. L’incontro a Modena è a conclusione di una serie di incontri gratuiti rivolti sia a studenti e personale scolastico, con focus dedicati su come arginare il fenomeno del gioco d’azzardo tra i minori, sia a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di dare ancora più consapevolezza dei danni all’economia provocati dal gioco d’azzardo, soprattutto a causa del riciclaggio di denaro sporco e del rischio legato a fenomeni di usura.

Il progetto, che ha già coinvolto molte città italiane da Nord a Sud del Paese, ed in particolare le città di Roma, Torino, Genova, Napoli e Palermo, ha visto come relatore del primo incontro con gli studenti e le studentesse del Wiligelmo, Cattaneo-Deledda, Fermi, Sigonio, Sacro Cuore, Selmi e del Ferrari di Maranello, Diego Rizzuto, il divulgatore scientifico di Taxi 1729 che ha svelato, in modo accattivante, i trucchi, i piccoli segreti e i pericoli che stanno dietro al gioco d’azzardo, utilizzando la matematica come una specie di antidoto logico per rendere gli studenti più consapevoli dei rischi e delle implicazioni socio-economiche del fenomeno.

Successivamente, sempre presso il Forum Monzani, si è svolto l’incontro aperto alla cittadinanza, dal titolo “Gioco d’azzardo: perdere è matematico”. Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, ha dichiarato: “Vedere al nostro Forum Monzani tanti giovani e cittadini che hanno attivamente partecipato a un incontro di sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo, ci riempie di orgoglio e ci conferma di aver preso una giusta direzione. BPER Banca ha fin dalle prime edizioni supportato questo importante progetto, con la responsabilità di assumere un ruolo sociale all’interno di un fenomeno che ha riflessi sempre più evidenti sulle famiglie e sulla Comunità. Le utili informazioni e i messaggi ricevuti serviranno a riconoscere le molteplici trappole che il gioco d'azzardo mette in campo. Abbiamo, e non ci stancheremo mai di dirlo, il dovere morale di sensibilizzare e promuovere momenti fondamentali per una corretta e doverosa informazione”.

L’assessore alla legalità del Comune di Modena, Andrea Bosi, Vicepresidente di Avviso Pubblico ha aggiunto: “Il progetto ideato con BPER Banca si inserisce in quella serie di iniziative che Avviso Pubblico ha avviato ormai da diversi anni per formare, informare e provare a contrastare il gioco d’azzardo cercando di coinvolgere il maggior numero di persone, a partire dalle nuove generazioni. Il Comune di Modena, inoltre, si è sempre contraddistinto per la politica di limitazione del gioco d’azzardo arrivando ad ottenere risultati importanti. Credo che le buone prassi e la formazione che siamo in grado di offrire alla rete di enti locali che aderisce ad Avviso Pubblico sia preziosa per far fronte comune contro i danni che il gioco d’azzardo patologico crea nelle nostre comunità”.