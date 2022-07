BPER Banca, lanciata nuova App Smart Banking

BPER Banca, presentata la nuova versione dell'App Smart Banking con miglioramento della user experience

BPER Banca ha rilasciato la nuova versione della App Smart Banking, con una release pensata interamente per offrire all’utente un’esperienza digitale ancora più fluida e arricchita di nuove funzionalità. Ora a disposizione di tutta la clientela, l’App anticipa le novità previste dal Piano Industriale 2022-2025, relative al progetto sulla digitalizzazione, e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento tecnologico dell’Istituto. L’obiettivo di BPER Banca, infatti, è quello di offrire soluzioni adatte alle esigenze della clientela, in un nuovo ecosistema in cui esperienza fisica e digitale si fondono per offrire servizi che possono favorire una maggiore interattività. Presenti nella App nuove modalità di bonifico e il pagamento dell’F24 semplificato.

Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca, dichiara: “BPER sta prestando grande attenzione al percorso di miglioramento dei suoi asset digitali, già avviato nel corso del 2021. Stiamo lavorando a un nuovo modello di business che vede il cliente al centro di un’esperienza personalizzata in cui banca fisica e digitale sono strettamente connesse. Il lancio dell’App Smart Banking è solo il primo tassello del percorso di digitalizzazione del nostro modello distributivo”.

Maurice Lisi, responsabile della Direzione Direct Channels di BPER Banca, aggiunge: “L’infrastruttura digitale è stata completamente rinnovata per ottenere performance elevate. Grazie a questo nuovo impianto e in sintonia con le indicazioni del Piano Industriale 2022-2025, ci poniamo come obiettivo quello di dare un valore aggiunto all’esperienza quotidiana del cliente puntando sul digitale in tutta sicurezza”.