BPER Banca, nuova filiale operativa a Caldarola

BPER Banca, operativa la nuova sede di Caldarola

È operativa dallo scorso 19 dicembre la nuova filiale di Caldarola (MC) di BPER Banca, situata in Corso Umberto I, che prende il posto del container di via Aldo Moro, attivato nel 2016 a seguito dei danni provocati dal terremoto. BPER Banca, presente a Caldarola dallo scorso anno a seguito dell’acquisizione di un ramo d’azienda di Intesa Sanpaolo, di cui facevano parte numerose filiali marchigiane ex Ubi, ha così presentato alla clientela i nuovi spazi della filiale cittadina, alla presenza del sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti, del parroco Don Salvatore Sicigliano, dell’area manager Marche Sud di BPER Domenico Luciani e del direttore della filiale Thomas Ercoli.

A caratterizzare la nuova sede è un format innovativo, cha ha l’obiettivo principale di migliorare l’esperienza del cliente nella relazione con la sua banca. Il cliente, tramite strumenti dedicati, potrà effettuare autonomamente un percorso di esperienza relativamente alle molteplici possibilità offerte da BPER, trovando nel personale di filiale un vero e proprio consulente, capace di affiancarlo nella gestione delle proprie esigenze.

“L'obiettivo è quello di proporre un modello accessibile a tutti e incentrato sulla persona, che passi attraverso l'offerta di una consulenza approfondita e professionale. Una filiale rinnovata nel layout, ma immutata nei valori, che rimangono quelli radicati nella Banca, ossia trasparenza, territorialità e vicinanza al cliente”, ha affermato il Direttore Territoriale Centro Est di BPER Banca Giuseppe Marco Litta.