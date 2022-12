BPER Banca ospita 'Acciaio & logistica: un binomio indissolubile'

BPER Banca supporta Bilanci d'Acciaio 2022 e ospita il convegno "Acciaio & logistica: un binomio indissolubile"

Genova, città di primaria importanza nel settore dei trasporti e della logistica in Italia, è stata la cornice del quinto appuntamento organizzato da Bilanci d’Acciaio 2022. Il convegno "Acciaio & logistica: un binomio indissolubile", è stato ospitato presso il Salone di Rappresentanza Banca Carige del Gruppo BPER Banca, sponsor dell'iniziativa, e ha analizzato i risultati dei bilanci nel triennio 2019-2021 e le prospettive per il mercato dell'acciaio nel 2023, insieme ad un'ampia panoramica sulla logistica del settore dell’acciaio, che sta ricoprendo una rilevanza sempre maggiore.

Presentato da Siderweb–La community dell’acciaio, l'evento ha battezzato il consolidamento di BPER Banca all'interno della cittadina genovese dopo l'incorporazione di Carige e ha voluto esporre i risultati della filiera siderurgica, sulla base dei dati emersi in Bilanci d'Acciaio 2022 e chiaramente rapportati alla recente crisi dei trasporti, al caro prezzi legato ai noli e alla carenza di personale specializzato.

A parlare della performance economico-finanziaria della filiera, delle sfide e delle prospettive del comparto, sono stati Paolo Morandi, amministratore delegato Siderweb, Emanuele Norsa, Kallanish e collaboratore Siderweb, Stefano Ferrari, responsabile Ufficio Studi Siderweb, Luigi Zanti, responsabile della nuova direzione territoriale Liguria BPER Banca, Antonio Gozzi, presidente Federacciai e presidente Duferco Italia Holding, Gian Enzo Duci, CEO ESA Group e docente Economia marittima UniGe, Augusto Cosulich, Chairman and CEO Fratelli Cosulich.

Nel 2021 la filiera dell’acciaio della Liguria e del Piemonte, che rappresentano il Nord-Ovest, ha visto una crescita di fatturato, valore aggiunto ed Ebitda inferiore alla popolazione nazionale di imprese siderurgiche. La congiuntura siderurgica rimane difficile: i prezzi dell'acciaio sono in calo, i settori utilizzatori sono in rallentamento, ad eccezione di automotive e costruzioni. Inoltre, secondo Federacciai, tra gennaio e ottobre 2022 la produzione italiana di acciaio grezzo ha registrato un calo del 10,8%; gli ultimi dodici mesi hanno visto undici segni meno. Da giugno a oggi, il calo è stato per quattro volte superiore al 10%.

Uno nota positiva arriva dal mercato internazionale, in cui, come ha spiegato Emanuele Norsa, analista di Kallanish e collaboratore Siderweb, "l’onda negativa vissuta da fine maggio forse sta giungendo alla fine. Potemmo arrivare al 2023 con una situazione in miglioramento. Questo grazie a una stabilizzazione a livello internazionale e in particolare della Cina, che ha visto una leggera ripresa, soprattutto delle costruzioni. Una ripresa che si è vista immediatamente sulle materie prime e in particolare sul minerale di ferro".

Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ha dichiarato nel corso del suo intervento: "Sono fortemente ribassista sul prezzo dell’energia. I grossi impulsi inflazionistici stanno rientrando. Non si può quindi essere particolarmente negativi sul 2023". Acciaio italiano che, ha ricordato Gozzi, è "campione del mondo di acciaio decarbonizzato. Vogliamo arrivare al 2030 'carbon negative' e per farlo dobbiamo occuparci non soltanto dello Scope 1, che quasi non abbiamo, ma anche e soprattutto della percentuale di rinnovabili nell’energia elettrica che acquistiamo. L’Italia deve importare energie rinnovabili dall’Africa. Come Interconnector ci stiamo lavorando".

A pochi giorni dalla fusione per incorporazione di Banca Carige in BPER Banca, Luigi Zanti, direttore territoriale Liguria dell'istituto bancario, ha commentato questa recente sfida, insieme alla volontà di continuare a essere la banca dei territori e per i territori: "La sfida è significativa: nel nostro Gruppo entra una delle banche più antiche d’Italia, che ha fatto la fortuna del territorio che ha presidiato. Oggi siamo uno dei principali gruppi bancari italiani, con la caratteristica peculiare di mantenere un legame indissolubile con il territorio. Crediamo che questi due aspetti, vicinanza a imprese e famiglie e struttura organizzativa e offerta di prodotti da banche nazionale, siano una combinazione vincente per il rilancio della nostra attività con la clientela. In questo quadro rinnovato, rivolgiamo una particolare attenzione alla filiera dello shipping, di cui l'industria siderurgica è componente essenziale".

Zanti ha infatti sottolineato come BPER voglia essere protagonista in questo ambito, diventando il principale partner per le aziende che operano nel settore, strategico per la Liguria e per il Paese. Infatti in questa prospettiva sta prendendo concretezza il progetto di realizzare a Genova un hub dedicato alla blue economy che servirà per rilanciare il comparto.

L'intervista di affaritaliani.it a Luigi Zanti, direttore territoriale Liguria BPER Banca

A margine dell'evento, Luigi Zanti, direttore territoriale Liguria BPER Banca, ha parlato ai microfoni di affaritaliani.it dell'importanza del comparto siderurgico per l'Italia: "Quella dell'acciaio è una filiera decisiva per il tessuto economico e sociale del Paese. Dopo la pandemia la filiera ha registrato sicuramente un recupero, i costi dell'energia e l'inflazione in questo momento la stanno condizionando però leggiamo segnali positivi, di un rinnovato e ancora più forte sviluppo della filiera".

L'evento di oggi denota appieno la collaborazione che lega BPER Banca a Siderweb, nata proprio per essere accanto e accompagnare tutti gli imprenditori della filiera dell'acciaio, creando un dialogo sul tema: "essere presenti in Regioni strategiche del Paese, come la Lombardia, il Piemonte e oggi la Liguria vuol dire essere vicini a questi imprenditori, che rappresentano la filiera, ed è proprio questo il motivo per il quale oggi celebriamo insieme a Siderweb un ulteriore e importante confronto".