BPER Banca Presenting Sponsor dei Campionati Europei Ginnastica Artistica '24

BPER Banca è Presenting Sponsor dei Campionati Europei Ginnastica Artistica 2024, in programma alla Fiera di Rimini

Oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, è stata ufficialmente presentata BPER Banca come Presenting Sponsor del 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile 2024) e del 35° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Femminile (2-5 maggio 2024), entrambi in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini. L'evento, che si preannuncia come uno degli appuntamenti più seguiti nell'ambito della ginnastica artistica, vedrà la partecipazione dei migliori ginnasti d'Europa, maschili e femminili, che si sfideranno per aggiudicarsi i titoli continentali e ottenere gli ultimi pass per i Giochi Olimpici di Parigi.

La conferenza stampa di presentazione di questa mattina ha visto la partecipazione di Serena Morgagni, Responsabile della Direzione Communication di BPER Banca, Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia e Marco Borroni, Presidente del Comitato Organizzazione dei Campionati Europei, accompagnati dal trio di atleti Yumin Abbadini, Lorenzo Bonicelli e Martina Maggio. L'annuncio di questa importante sponsorship rappresenta un chiaro rafforzamento dell'impegno di BPER Banca nel supportare lo sport, ed in particolare la ginnastica artistica; una disciplina che promuove valori come collaborazione, spirito di gruppo, disciplina personale e rispetto delle regole.

Durante l'incontro Serena Morgagni, Responsabile della Direzione Communication di BPER Banca, ha dichiarato: "Lo sport promuove valori fondamentali e competenze che accompagnano la crescita di ragazzi e ragazze che potranno farne tesoro per tutta la vita. Investire nel sostegno alle attività sportive giovanili significa investire nel futuro di una società più sana, responsabile e resiliente, in cui i giovani possono crescere come individui completi e realizzare il proprio potenziale. Per questo siamo felici di essere partner degli Europei di Ginnastica Artistica, evento di straordinaria spettacolarità capace di richiamare un numero di appassionati sempre maggiore. Lo scorso anno siamo stati Title Sponsor del Grand Prix di Ginnastica e quest'anno siamo Presenting Sponsor degli Europei, confermando il nostro sostegno nell'ambito della Ginnastica, disciplina dove passione e partecipazione sono vissute con entusiasmo e condivisione".

Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, ha sottolineato l'importanza degli Europei del 2024, che assegneranno gli ultimi pass per i Giochi Olimpici e rappresenteranno un momento importantissimo nel calendario internazionale della ginnastica artistica. Ha poi elogiato la scelta di Rimini come sede, con la città che ha una lunga tradizione nel supportare la disciplina. Il Comitato Organizzatore dei Campionati Europei, presieduto da Marco Borroni, ha evidenziato l'entusiasmo e la professionalità nell'organizzare un evento di questa portata. Borroni ha sottolineato che oltre 4.000 biglietti sono già stati venduti dal momento dell'apertura delle vendite il 7 dicembre 2023, ma ha invitato tutti gli appassionati a partecipare numerosi per sostenere le squadre italiane e rendere l'evento un successo.

Gli Europei di Ginnastica Artistica rappresentano un momento clou per gli appassionati di questo sport, con la storia che risale al 1955 per gli uomini e due anni più tardi per le donne. L'Italia vanta una serie di successi, con 23 medaglie d'oro, 14 d'argento e 25 di bronzo, e quest'anno l'evento sarà qualificante per i Giochi Olimpici. L'arena in Fiera potrà ospitare oltre 4.000 spettatori, con una copertura televisiva stimata in circa 60 milioni di ore tra canali lineari e digitali. Più di 300 atleti provenienti da circa 35 nazioni arriveranno a Rimini, rendendo gli Europei di Ginnastica Artistica un evento internazionale di grande prestigio.

L'intervista di affaritaliani.it a Serena Morgagni, Responsabile della Direzione Communication di BPER Banca

"Sostenere i Campionati di Ginnastica significa rafforzare ulteriormente il nostro impegno a sostegno della sport", ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it Serena Morgagni, Responsabile della Direzione Communication di BPER Banca. "Come persone di BPER, insieme anche ai nostri clienti che invitiamo sempre ad essere presenti, siamo felici di sostenere questo momento di grande sport sano, dove si costruisce il futuro di un Paese che può sostenere e può essere sostenuto da ragazzi e ragazze che oggi si impegnano in questo sport e che domani diventeranno uomini e donne in grado di costruire una società più equa, dove i valori che sono alla base dello sport verranno messi a vantaggio di tutti".

BPER Banca è da sempre vicina allo sport, come dimostrano le attività di sostegno portate avanti nel corso degli anni. "Sponsorizziamo tantissime discipline diverse, tra cui proprio la ginnastica, che ci rende particolarmente partecipi, soprattutto perché la viviamo con lo stesso spirito con cui la affrontano gli atleti e le atlete; con grande impegno personale e grande spirito di squadra", ha dichiarato Morgagni. "La ginnastica raccoglie in sé utti i valori che fanno parte del nostro ambito valoriale e che cerchiamo di esprimere nella nostra attività di Banca. L'idea di collettività, l’essere vicino alle persone, la promozione del talento: sono tutti valori che sentiamo vicini e che speriamo di continuare a portare nel nostro Paese".

Le parole di Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia ad affaritaliani.it

Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, ha elogiato la competitività delle squadre italiane, pronte ad affrontare il Campionato. "Le nostre squadre sono in piena forma e si stanno preparando per affrontare al meglio questo momento. Mi viene da dire che non abbiamo mai avuto squadre così forti". Il ruolo prioritario di questo appuntamento si riscontra anche nella possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi, anche se l'Italia è già in ottima posizione. "Su 17 pass per le olimpiadi, ne abbiamo già recuperati 17. Siamo la prima nazione al mondo con il massimo dei pass per le Olimpiadi", ha raccontato Tecchi.

Le dichiarazioni di Marco Borroni, Presidente del Comitato Organizzazione dei Campionati Europei ad affaritaliani.it

Marco Borroni, Presidente del Comitato Organizzazione dei Campionati Europei, ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it come procede la preparazione della venue per i Campionati: "Ci aspetta un evento molto particolare, diverso rispetto a quelli che si svolgono in altre location internazionali. Innanzitutto perché si svolgerà all’interno di un quartiere fieristico dove verranno organizzati tutti gli spazi adiacenti alla venue di gara. Cercheremo di fare in modo che Rimini possa essere attrattiva non solo per il pubblico italiano, ma anche per il pubblico internazionale. L’arena da 4600 posti sarà fornita di tutte le tecnologie di ultima generazione, affinché questo europeo diventi realmente importante per l'Italia tutta", ha concluso Borroni.