BPER Banca, tre nuove strutture al servizio dell’attività commerciale

BPER Banca riorganizza l’Area Business con tre strutture perno dei nuovi servizi al cliente

BPER Banca modifica la struttura dell’Area Business attraverso la costruzione di tre nuove strutture che, come riportato dall’Amministratore delegato e Direttore generale Piero Luigi Montani, sostituiscono gli assetti operanti fino a questo momento. Il nuovo impianto organizzativo risponde alle linee dettate dal piano industriale 2022-25 che prevede, tra le diverse progettualità, una forte specializzazione delle filiere commerciali e un impulso alla digitalizzazione nei processi di vendita, elementi che consentiranno di assumere decisioni più rapide e ancora più orientate ai bisogni della clientela. Per poter seguire al meglio la propria clientela, la Banca ha deciso di creare tre nuove strutture al servizio dell’attività commerciale.

Piero Luigi Montani, Amministratore Delegato di BPER Banca, ha dichiarato: “Negli ultimi anni la Banca ha intrapreso un importante percorso di crescita dimensionale, operativa e organizzativa, che ha portato il Gruppo BPER a consolidare la propria presenza a livello nazionale, collocandosi di fatto tra i primi quattro Istituti di Credito del Paese. Il piano industriale, presentato nel giugno scorso, prevede una forte specializzazione delle filiere commerciali, un impulso alla digitalizzazione anche nei processi di vendita e una maggiore velocità di risposta alle diversificate esigenze della clientela".

"In considerazione del fatto che il Gruppo ha raddoppiato le proprie dimensioni negli ultimi anni, si è ritenuto opportuno fare evolvere la struttura commerciale al servizio della clientela verso un modello più specialistico, per renderlo ancora più efficiente, dedicato e tempestivo. Abbiamo affidato le tre aree a manager di grande esperienza e competenza come Stefano Vittorio Kuhn, Marco Mandelli e Fabrizio Greco, con la convinzione che sapranno valorizzare al meglio le persone e le risorse a loro affidate per servire nel modo migliore famiglie e imprese”, ha concluso Montani.

La prima struttura, dedicata al Retail and Commercial Banking e affidata a Stefano Vittorio Kuhn, si occupa del coordinamento delle Direzioni Territoriali, della rete commerciale di filiali e centri imprese e del presidio e dello sviluppo delle attività in favore di famiglie, piccoli operatori economici e imprese. La business unit sovraintende le aree dei canali digitali, delle strategie assicurative e del marketing strategico, oltre a promuovere e sviluppare i servizi nell’ambito dei sistemi di pagamento e della consulenza alle imprese rivolte all’export.

Si passa poi al Corporate e Investment Banking, guidato da Marco Mandelli, a presidio diretto dell’offerta alle imprese di grandi dimensioni e dei prodotti e servizi di Finanza strutturata, Corporate Finance e Consulenza in ambito Investment Banking. Infine, il Private e Wealth Management, che risponde a Fabrizio Greco, si occupa della strategia di crescita del Gruppo nel risparmio, dell’offerta di prodotti e servizi, dei rapporti con le società prodotto e delle strategie di investimento. La business unit sovraintende, inoltre, alla gestione e allo sviluppo del Private Banking, dei Grandi Patrimoni e della Rete dei Consulenti Finanziari.