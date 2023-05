BPER Banca, utile netto a 290,7 mln nel primo trimestre 2023

BPER Banca, presentati i risultati del primo trimestre 2023: forte crescita del margine di interesse a 726,0 milioni

​Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca, presieduto da Flavia Mazzarella, ha approvato e comunicato i risultati finanziari del primo trimestre 2023, chiudendo con un utile netto pari a 290,7 milioni. L’Amministratore Delegato Piero Luigi Montani commenta: “Il quadro macroeconomico del primo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da un’attività economica in leggera crescita e da un’inflazione che permane su livelli elevati. In tale contesto la Banca ha conseguito risultati eccellenti in particolare grazie ad una forte accelerazione del margine di interesse e alla buona tenuta delle commissioni nette. I proventi operativi pari a 1.318 milioni hanno fatto rilevare un’ottima performance con una crescita del 49,2% rispetto al primo trimestre del 2022".

"La dinamica dei proventi operativi", prosegue Montani, "ha consentito il raggiungimento di un risultato della gestione operativa di 643 milioni, in crescita del 97,5% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. I risultati del primo trimestre della Banca, che hanno evidenziato una redditività in forte crescita, registrano un utile netto di periodo pari a 290,7 milioni, dopo aver spesato 69,5 milioni di euro relativi al contributo al Single Resolution Fund".

"La solidità della Banca rimane elevata, con un CET1 ratio fully phased proforma al 13,3% ampiamente superiore all’attuale requisito minimo SREP dell’8,5%, così come la posizione di liquidità che presenta indici regolamentari ben oltre le soglie minime previste".

"La Banca, nel percorso volto a creare una società più sostenibile, equa ed inclusiva, continua a rafforzare la propria leadership nella gestione delle tematiche ESG rispettando il grado di attuazione della leva ESG Infusion attraverso le progettualità avviate, allineate agli sfidanti obiettivi di Piano Industriale in termini di riduzione degli impatti ambientali, supporto ai clienti nella transizione ecologica con attenzione all’inclusione e alla gestione delle diversità".