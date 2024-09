BPER Bene Comune: al via il roadshow 'In Ascolto' dedicato al Terzo Settore

BPER Bene Comune lancia il roadshow 'In Ascolto' per raccogliere i bisogni del Terzo Settore in tutta Italia

Parte da Brescia il roadshow “In Ascolto” di BPER Bene Comune, un’iniziativa che attraverserà l’Italia in dieci tappe, con l’obiettivo di comprendere le esigenze emergenti delle realtà del Terzo Settore e offrire risposte concrete, valorizzando innovazione e progettazione sociale. L’evento vedrà la partecipazione attiva di associazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, ONG e altre organizzazioni non profit, con cui verranno approfonditi temi fondamentali come la gestione finanziaria, la raccolta fondi, l’accesso ai bandi, la digitalizzazione e la transizione energetica.

Il roadshow, che si avvale della collaborazione scientifica di CSVnet, Legacoopsociali e Fondazione Unipolis, è strutturato in workshop dinamici che permetteranno di esplorare le sfide specifiche di ciascun territorio, anche alla luce della recente Riforma del Terzo Settore. Tra le città che ospiteranno le tappe successive vi sono Torino, Napoli, Genova e Catania.

“Con oltre 37mila clienti nel settore non profit, BPER si impegna a creare alleanze locali e a supportare progetti che generino valore condiviso. Attraverso il dialogo con le diverse realtà del Terzo Settore, possiamo comprendere meglio le loro esigenze e offrire soluzioni adeguate per rispondere ai cambiamenti in corso nel mercato e nelle comunità, grazie alla nostra unità BPER Bene Comune”, ha dichiarato Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Business Officer di BPER.