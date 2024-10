BPER Bene Comune: parte il crowdfunding per cinque progetti culturali per i giovani

BPER Bene Comune avvia il crowdfunding per cinque progetti culturali dedicati ai giovani

È ufficialmente partita la raccolta fondi su Produzioni dal Basso per cinque progetti culturali selezionati nell'ambito del settimo bando di BPER Bene Comune, intitolato “Il futuro a portata di mano”. L'iniziativa ha l'obiettivo di sostenere progetti innovativi e creativi, con un focus particolare sul coinvolgimento attivo dei giovani, promuovendo la loro partecipazione e contribuendo al loro sviluppo intellettuale e sociale.

Fino al 29 novembre 2024, chiunque desideri contribuire avrà la possibilità di farlo. Se i progetti riusciranno a raccogliere almeno il 40% del budget previsto, BPER Banca cofinanzierà il restante 60% a fondo perduto. I progetti selezionati spaziano da nord a sud dell’Italia. Tra questi, l'Atelier Mobile APS di Torino presenta "Storie di Viaggi", un laboratorio multidisciplinare dedicato ai giovani per favorire l'integrazione e la crescita reciproca attraverso la narrazione e lo scambio di esperienze. In Lazio, l'AGESCI promuove l’iniziativa “Rivivere il Parco di Turona”, volta a garantire la manutenzione e l’accessibilità del parco, e a diffondere la cultura della tutela ambientale. La Fondazione Mus-e Italia ETS propone invece “InCanto: cantare insieme per la pace”, un progetto che mira a combattere la povertà educativa nelle scuole primarie attraverso attività corali e dialogo interculturale.

A Napoli, la Cooperativa Sociale Dedalus presenta il progetto “Sostieni la compagnia interculturale Tutto il mondo è paese”, un percorso teatrale rivolto a giovani e adolescenti italiani e stranieri, volto a creare una compagnia teatrale multietnica e interculturale. Infine, il progetto "Apollo con lo smartphone o Persefone influencer? Cambiamo il presente con l’intelligenza digitale!”, proposto da Fare x Bene ETS, è destinato a ragazzi tra i 13 e i 16 anni e si concentra sull'educazione digitale e la prevenzione della violenza di genere nelle aree più vulnerabili di Reggio Calabria.