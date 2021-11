BPER: premiata miglior banca italiana ai “Private Banking Awards”

BPER Banca, vince il primo posto ai “Private Banking Awards” nella categoria Banca Private Italiana Big

Un prestigioso riconoscimento per BPER Banca è arrivato dai “Private Banking Awards”, l’evento organizzato ogni anno dall’autorevole rivista specializzata “Private”, in collaborazione con BFC Media e ForbesLive, che premia i migliori protagonisti del mercato italiano.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, è stato attribuito ieri sera all’Istituto, per l’attività svolta in ambito private, il primo posto assoluto nella categoria Banca Private Italiana Big con questa motivazione: “Come riconoscimento alla dimensione primaria raggiunta dal Gruppo dopo l’acquisizione di un importante ramo d’azienda e per le continue innovazioni introdotte che sono andate a rafforzare la piattaforma di wealth management al servizio della clientela”.

Nel corso della cerimonia il premio è stato ritirato da Fabrizio Greco, Responsabile della Direzione Wealth e Investment Management di BPER Banca, che ha così commentato: “Questo importante riconoscimento premia il buon lavoro fatto nel corso dell’anno da tutta la squadra. Grazie all’acquisizione del ramo d’azienda da Intesa siamo protagonisti dell’attuale processo di concentrazione e di consolidamento del sistema bancario italiano. Negli ultimi due anni abbiamo quasi raddoppiato le nostre masse gestite, che oggi sono vicine ai 30 miliardi, e stiamo investendo molto in tecnologie e risorse. Puntiamo infatti su un modello ibrido, in cui persone e tecnologie lavorino insieme per offrire ai clienti i migliori servizi”.