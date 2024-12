BusForFun, aumentato il capitale a 4 milioni di euro con la partecipazione di SIMEST e il supporto di Intesa Sanpaolo

SIMEST e Intesa Sanpaolo: al via il progetto a sostegno di BusForFun per crescita internazionale e obiettivi ESG

BusForFun CH, società svizzera leader nei servizi di mobilità sostenibile tramite autobus, ha annunciato un significativo aumento di capitale da 4 milioni di euro. L'operazione, volta a consolidare la presenza del gruppo nei principali mercati europei, è stata resa possibile grazie alla partecipazione di SIMEST (Gruppo CDP) e al sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo.

L'aumento di capitale è stato strutturato con il contributo di SIMEST, che ha acquisito il 49% delle nuove quote, investendo circa 2 milioni di euro. Tale partecipazione è avvenuta anche attraverso l'utilizzo del Fondo di Venture Capital, gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. A completare l'operazione, Intesa Sanpaolo ha fornito un finanziamento di 2,2 milioni di euro, destinato a supportare la crescita internazionale di BusForFun in linea con gli obiettivi ESG (Environmental, Social, and Governance).

BusForFun CH, vede nel suo azionariato FNM, principale gruppo integrato di mobilità sostenibile della Lombardia, con una quota del 40%, mentre il restante 60% è detenuto dai fondatori Luca Campanile e Davide Buscato. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per accelerare i progetti di sviluppo tecnologico e ampliare l'offerta di servizi nei nuovi mercati esteri, con un focus particolare su Svizzera e Spagna.

L'iniziativa rafforza il ruolo di BusForFun come player innovativo nel settore della mobilità condivisa e sostenibile in Europa, consolidando una missione chiara: ridefinire il futuro della mobilità attraverso soluzioni avanzate e rispettose dell'ambiente. Il coinvolgimento di partner strategici come Intesa Sanpaolo, FNM e SIMEST conferma la fiducia nel modello di business del gruppo e nel suo potenziale di crescita.

Con questa operazione, BusForFun si pone come punto di riferimento nel panorama della mobilità sostenibile, dimostrando che innovazione, tecnologia e sostenibilità possono viaggiare di pari passo, ridisegnando il modo in cui le persone si spostano in Europa.