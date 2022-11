ByTek, al servizio del B2B con Alimenta

ByTek, mette la propria esperienza al servizio del B2B occupandosi della strategia digitale per Alimenta

Continua la collaborazione tra ByTek, martech company del Gruppo Datrix, e Alimenta, player d’eccellenza nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari di consumo e attrezzature per macellerie, gastronomie e ristorazione. Parte dell'esperienza ByTek viene messa al servizio del B2B, con una collaborazione positiva passata attraverso il go-live del nuovo e-commerce di Alimenta (Ottobre e Novembre 2021), che ByTek ha seguito in ogni sua parte, dal punto di vista SEO, Analytics e Advertising.

ByTek è partner strategico di Alimenta da circa un anno, aiutando il team nella gestione delle attività di advertising, search strategy continuativa e link Building, oltre che nell’implementazione di Zoho CRM per l’e-mail Marketing e nella migrazione a GA4. L'obiettivo della collaborazione è duplice: da un lato, aumentare le vendite dirette dell'e-commerce, dall’altro, generare digitalmente lead da girare alla rete vendita “fisica”, con un approccio Smarketing, di reale interconnessione tra digital marketing e sales.

Natalia Palmisano, Delivery Director di ByTek, ha dichiarato: “Sappiamo declinare le competenze dei nostri team anche su progetti fortemente B2B, in nicchie complesse come quelle della media impresa manifatturiera, della produzione e della distribuzione di beni non destinati al consumatore finale, dove i tempi d’acquisto sono lunghi e il grado di digitalizzazione ancora non ottimale. Con Alimenta stiamo portando avanti un progetto di ampio respiro, con una visione comune e un’ottima sinergia tra i team”.

Gabriele Lovera, Chief Revenue Officer di Alimenta, ha invece commentato: “Il digital è un elemento fondamentale per lo sviluppo delle aziende e pensiamo possa essere un vantaggio competitivo in un mercato ancora molto tradizionale come il nostro. L’approccio data driven ci permette di testare e validare le strategie avendo sempre sotto controllo i kpi aziendali”.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, l’e-shop di Alimenta ha registrato ottimi risultati, tra cui: oltre 980 transazioni, 161.000 sessioni e 119.000 nuovi utenti sul sito web. Sul fronte Lead Generation, ByTek ha contribuito a generare 974 lead B2B altamente profilate da inizio 2022, che si aggiungono al fatturato generato tramite e-shop.