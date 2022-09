ByTek, il nuovo Retention AI in Top10 su Product Hunt

ByTek: il nuovo prodotto data-driven 'Retention AI' nella Top10 tra le soluzioni in evidenza di Product Hunt

ByTeck ha lanciato ufficialmente Retention AI, il nuovo prodotto tech dedicato al benessere degli utenti e a quello dei loro dati. La martech company del gruppo Datrix ha scelto di sfruttare come mezzo di lancio la piattaforma americana Product Hunt, spesso utilizzata per condividere e scoprire nuovi sistemi nel mondo tech. Il ruolo di Product Hunt è quello di illustrare i nuovi prodotti tecnologici e presentarli al pubblico, permettendo poi agli utenti di commentare e aggiungere una votazione apposita. Il lancio di Retention AI si è rivelato più che positivo, riuscendo ad ottenere oltre 200 upvotes in poche ore. I feedback positivi ricevuti da parte dei marketer e degli appassionati di tecnologia hanno permesso al prodotto di posizionarsi in Top10 tra le soluzioni in evidenza della giornata.

Retention AI nasce dall’acquisizione del software Adority, trasformandosi in un esempio concreto della capacità di integrazione tech e internazionalizzazione della società ByTech, in una logica di forte scalabilità dei nuovi prodotti. Retention è stato pensato appositamente per un sistema di customer segmentation & analysis basato sul modello di fidelizzazione RFM (Recency-Frequency-Monetary). La forza del prodotto sta nella sua capacità di focalizzarsi sui dati di prima parte dei clienti, intervenendo in un momento storico in cui il web diventa sempre più cookieless e le normative sulla privacy degli utenti più stringenti.

Il funzionamento del prodotto può facilmente essere riassunto in tre punti. Tramite semplici connettori no-code, è possibile collegare i propri dati interni allo strumento, ad esempio importandoli semplicemente dalla piattaforma e-commerce utilizzata. Successivamente, l’RFM modeling permette di suddividere la customer base in audience specifiche basate sul comportamenti d’acquisto. Una volta arrivati fino a questo punto, le audience ottenute possono essere facilmente re-importate dentro i sistemi dell’azienda, soprattutto all’interno delle piattaforme di online advertising ed e-mail marketing, così da attivare campagne altamente personalizzate.

Alvise Corba, Product Manager di ByTek, ha così commentato il lancio di Retention AI: “Siamo orgogliosi di questi risultati al lancio ufficiale di Retention AI in una community specializzata e attenta come quella di Product Hunt: questo ci lascia pensare di essere sulla strada giusta e che puntare sulla retention e sui first-party data, anziché sull’acquisition pura e sui dati esterni, sia oggi più che mai una necessità per i brand, in particolare per gli e-commerce. Tanto più in un momento storico di incertezza nel mondo del tracciamento e di incremento generale del costo di advertising”.