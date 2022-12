"C'è un Natale per ognuno di noi", Bauli lancia il nuovo spot

Bauli, on air il nuovo spot per Natale 2022 firmato McCann Worldgroup Italia

Bauli festeggia il suo primo centenario con una nuova grande campagna pubblicitaria natalizia. Il leader di prodotti dolciari veronese torna dunque in comunicazione con un nuovo spot in tv per circa tre settimane, alternando due diversi formati (30” e 15”), sia sulla TV lineare che sulle Connected TV, oltre a diverse piattaforme di streaming.

Parallelamente gli spot in tutti i formati (60”, 30” e 15”) verranno pubblicati sui canali proprietari del brand (Youtube, Facebook e Instagram), e verrà avviata una strategia social a supporto, con contenuti inediti.

Come riporta Engage, a fare da sottofondo allo spot è un originale arrangiamento della canzone “A Natale Puoi” di Francesco Vitaloni, storico accompagnamento delle campagne pubblicitarie Bauli e entrato ormai nell’immaginario collettivo come grande classico delle festività natalizie.

Nello spot, indossato dal fratellino di Bianca, anche il pigiama limited edition che Bauli ha realizzato in collaborazione con Tezenis, acquistabile in oltre 350 punti vendita del brand di intimo in tutta Italia e online.

La campagna porta la firma di McCann Worldgroup Italia, con la produzione di Mercurio, mentre della pianificazione si è occupata Phd, e Noesis Group ha curato le attività di PR e digital PR.

Il filone è iniziato nel 2017 con “Due Sorelle”, vero e proprio mini-film firmato dal regista Paolo Genovese, e poi proseguito con la rappresentazione di una famiglia moderna ne “Il piano di Giacomo” (2018 e 2019), fino ad arrivare agli spot realizzati con i contributi video dei consumatori nella campagna “A Natale Puoi” (2020 e 2021). E che ora prosegue con un nuovo spot, dal titolo “C’è un Natale per ognuno di noi”.