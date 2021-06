Camomilla Italia cresce col franchising: 20 nuove aperture nonostante il Covid

Camomilla Italia cresce col franchising: 20 nuove aperture

Camomilla Italia prosegue nello sviluppo della sua rete franchising: la rete vendita del brand conta 230 punti distribuiti su tutta la penisola e registra, da marzo 2020 ad oggi, ben 20 nuove aperture di negozi, nonostante il Covid-19.

In controtendenza anche la creazione di nuovi posti di lavoro: il 95% del personale è composto da donne e l'ad Annamaria Pierro spiega: “Oltre a capire e conoscere in prima persona le esigenze, crediamo fortemente nell’empowerment femminile. Molte delle nostre dipendenti e affiliate sono donne che hanno scelto di lavorare per dimostrare la propria indipendenza, un’altra importante fetta invece è composta da donne che si sono rimesse in gioco dopo essere diventate mamme. Le nostre collezioni sono contemporanee, pratiche e trasversali, così come la donna che ci rappresenta e il nostro personale che per noi rappresentano le nostre prime ambassador”.

L’evoluzione di Camomilla Italia procede in chiave omnichannel, con il potenziamento del sistema di chat&collect, servizio di reso semplificato, che permette di supportare al meglio il negozio nelle attività di ampliamento e ottimizzazione delle performance di vendita.