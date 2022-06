CDP, approvate Linee guida strategiche settoriali e Piano ESG

CDP, Piano Strategico 2022-24: focus su transizione energetica, infrastrutture sociali, digitalizzazione e linee ESG

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, riunitosi oggi ha esaminato e approvato provvedimenti strategici centrali per l’attuazione del Piano Strategico 2022-2024. Sono state approvate le prime Linee Guida Strategiche Settoriali introdotte dal nuovo modello di funzionamento, che rappresentano il punto di riferimento per le attività di CDP in tre dei dieci campi di intervento individuati dal Piano Strategico: Transizione Energetica, Infrastrutture Sociali e Digitalizzazione. A partire dall'analisi dei ritardi settoriali, sono stati indicati gli strumenti per colmarli: per quanto riguarda la Transizione Energetica, si provvederà all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, al rafforzamento della sicurezza energetica, all'elettrificazione dei consumi e all'efficientamento energetico, nonchè lo sviluppo di nuovi vettori energetici, come l’idrogeno.

Si prevede il potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture dell’istruzione e ospedaliere, il sostegno alle infrastrutture abitative e relativamente all'ambito della digitalizzazione si metterà in campo lo sviluppo delle infrastrutture di connettività, un maggiore sostegno alla digitalizzazione delle imprese e della PA, nonchè il rafforzamento della sicurezza digitale. Un altro punto importante è relativo al Piano ESG: l'impegno di CDP sarà volto alla riduzione dei consumi e le emissioni che alterano il clima, con una diminuzione del 50% al 2024 e del 100% al 2030. Viene dato un valido sostegno alle tematiche di Diversity & Inclusion, adottando la politiche delle "persone al centro" della strategia aziendale. In particolare si interverrà con un aumento di oltre il 50% del numero di donne in posizione di vertice nel periodo 2020-24, sino a raggiungere a fine periodo il 30% di donne sul totale dei dirigenti.

È stata inoltre approvata la prima a Politica generale di finanziamento responsabile (“Policy”) di CDP, lo strumento che guiderà le attività di finanziamento del Gruppo in modo che queste siano sempre più in grado di raggiungere impatti positivi in termini sociali, economici e ambientali. La Politica Generale ha l’obiettivo di integrare gli aspetti ESG all’interno dei processi di business di CDP. In attuazione delle linee guida del Piano Strategico 2022-2024, varato lo scorso 25 novembre dalla società guidata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, il CdA ha approvato il riassetto dell’area real estate del Gruppo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di CDP nel settore attraverso una chiara distribuzione di competenze e responsabilità e una più razionale allocazione del portafoglio immobiliare del Gruppo in due centri di competenza, con la soppressione di CDP Immobiliare Srl. Il riassetto dell’area immobiliare sarà completato, con l’estensione dell’operatività di CDP Immobiliare SGR al settore delle infrastrutture e contestuale ridenominazione della società in CDP Real Asset SGR.