CDP, disponibile il nuovo 'Buono Risparmio Sostenibile'

CDP, disponibile in tutti gli uffici postali il nuovo ‘Buono Risparmio Sostenibile’ ispirato a principi ESG

Il nuovo buono fruttifero postale ‘Buono Risparmio Sostenibile’, emesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e collocato da Poste Italiane, è adesso disponibile in tutti gli uffici postali e online. Il prodotto si ispira per la prima volta a principi ESG, prevedendo, oltre al rendimento fisso, anche un eventuale premio basato sull’andamento dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X. Con questo nuovo Buono, CDP conferma l’impegno nella lotta al cambiamento climatico e a favore della crescita inclusiva e sostenibile, in linea con il suo Piano Strategico, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il buono fruttifero postale appena lanciato amplia la gamma dei prodotti di risparmio postale e rappresenta una novità, in quanto prevede un eventuale premio che si può aggiungere al rendimento fisso maturato al momento della sua scadenza (al settimo anno). Il premio è legato alla performance dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X, che racchiude alcune delle società appartenenti al paniere STOXX Europe 600, uno dei principali benchmark azionari europei. In particolare, al fine di formare l’Indice, dal paniere vengono escluse le società non conformi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030 e allo ESG Impact Framework di Sustainalytics, come quelle coinvolte nel mercato delle armi controverse, nella produzione di tabacco o società i cui proventi derivino dall’esplorazione o dall’estrazione di carbone termico o che generino energia attraverso l’utilizzo di carbone termico.