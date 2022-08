CDP e Unicredit: emessi €25mln del programma 'Basket Bond di filiera'

CDP e Unicredit, emessa la terza tranche del programma da 200 milioni di euro dedicato alle filiere strategiche italiane

Il ‘Basket Bond di filiera’, programma da 200 milioni lanciato da UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a marzo 2021 con l'obiettivo di finanziare i piani di sviluppo delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana, sostenere le eccellenze e favorirne l’accesso al mercato dei capitali, ha erogato la terza tranche del programma, arrivando così a sostenere con 67 milioni ben 12 imprese: otto del settore vitivinicolo e quattro della produzione cinematografica. La nuova tranche da 25 milioni riguarda sei imprese appartenenti ai settori del vino e della cultura, che hanno emesso minibond di durata pari a sei anni, raccogliendo risorse utili a finanziare i piani di investimento e sviluppo.

Grazie a questa emissione, le aziende vitivinicole Barone Ricasoli, Cantine Ermes, Cantine Paololeo, Mastropasqua International, Tenute Piccini e la società di produzione e distribuzione cinematografica Minerva Pictures Group finanzieranno, tra l’altro, l’acquisto di nuovi impianti e macchinari, gli investimenti per l’aumento della capacità produttiva, la promozione e la commercializzazione dei prodotti, i nuovi programmi di sviluppo orientati a sostenere l’espansione delle attività produttive e la crescita aziendale in Italia e all’estero. CDP e UniCredit, agendo in qualità di anchor investor dell'operazione, hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell'ammontare complessivo, così come era avvenuto nelle due precedenti emissioni del programma. La prima operazione, di importo pari a 21 milioni, aveva visto protagoniste tre imprese vitivinicole, mentre la seconda tranche, sempre da 21 milioni, aveva interessato tre imprese attive nel settore della produzione cinematografica e televisiva.

Massimo Di Carlo, Vice Direttore Generale e Direttore Business di CDP, ha dichiarato: “Con questa operazione, CDP fa un ulteriore passo nel percorso di sostegno alla crescita e all’internazionalizzazione delle imprese attraverso strumenti di finanza alternativa dedicati alle filiere strategiche, come quelle vitivinicola e culturale, che rappresentano due tra le eccellenze italiane nel mondo. I risultati raggiunti sono un’ulteriore riprova della capacità di innovazione finanziaria di CDP e della volontà di accompagnare sempre più aziende nel mercato dei capitali, in linea con il Piano Strategico 2022-2024”.

Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia, ha commentato: "Con questa nuova tranche di emissioni mobilitiamo importanti risorse per 6 aziende appartenenti a due dei settori più rappresentativi del Made in Italy nel mondo. Anche grazie a questa iniziativa UniCredit si conferma banca leader in Italia nel favorire l’accesso delle PMI e MidCap al mercato dei capitali, favorendo la diversificazione delle fonti di finanziamento e incoraggiando una maggiore maturità finanziaria del nostro sistema imprenditoriale verso forme di finanza innovative”.