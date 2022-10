CDP, lanciato il Fondo Nazionale Abitare Sostenibile (FNAS)

CDP, presentato il Fondo Nazionale Abitare Sostenibile:

previsti investimenti per social, student e senior housing

CDP (Cassa Depositi e Prestiti) presenta gli obiettivi del Fondo Nazionale dell’Abitare Sostenibile (FNAS), che verrà affidato alla gestione di CDP Immobiliare SGR (CDPI SGR). Il Fondo, sviluppato in coerenza con il Piano Strategico 2022-2024 e con le Linee Guida Strategiche Settoriali, spingerà per favorire la rigenerazione urbana e la coesione sociale verso l’integrazione culturale, creando nuovi spazi da dedicare ai settori dell’istruzione e della ricerca. Per raggiungere questi obiettivi, il Gruppo punta a sfruttare il modello già applicato nel social housing attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) che, grazie ad una dotazione di capitali pari a 3 miliardi, ha attivato investimenti sufficienti per la realizzazione di circa 19.000 abitazioni sociali e 7.000 posti letto per studenti fuori sede in tutta Italia.

Il FNAS prevede di rinnovare lo stesso modello promuovendo interventi immobiliari fino a 1 miliardo di euro, con un elevato impatto sociale sul territorio e focalizzati sulle “3 S” dell’abitare sostenibile: social, student e senior housing. I futuri progetti avranno l’obiettivo di fornire una risposta concreta alle nuove tendenze sociali emerse in Italia, che riguardano l'evoluzione demografica della popolazione, la trasformazione delle strutture familiari e l'aumento delle disparità socioeconomiche e territoriali. La sollecitazione di mercato promossa da CDPI SGR si rivolge ai gestori di fondi immobiliari specializzati nella promozione di infrastrutture sociali per l’abitare, quali residenze per studenti e per anziani, soluzioni di social e smart housing per le famiglie e strutture da dedicare a formazione, ricerca e innovazione.

Il processo di investimento del FNAS integra nuove competenze dedicate alla valutazione e al monitoraggio degli interventi, che dovranno rispondere a criteri ESG con un focus sulla progettualità ambientale e sociale oltre che sulla sostenibilità finanziaria. Il Fondo, dotato di un commitment potenziale fino a 500 milioni da parte di CDP, è finalizzato a realizzare le proprie iniziative attraverso fondi specializzati già operativi o di nuova istituzione. Questo processo potrà avvenire anche in sinergia con le Fondazioni bancarie, che possono svolgere il duplice ruolo di partner finanziario e di catalizzatore delle istanze degli operatori presenti sul territorio.

Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare di CDP e Amministratore Delegato di CDP Immobiliare SGR, intervenuto oggi alla manifestazione Urbanpromo Social Housing di Torino, ha dichiarato: “CDP ha dimostrato in questi anni di aver sviluppato con il FIA, pioniere del social housing in Italia, un modello virtuoso di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, come le fondazioni bancarie, capace di offrire soluzioni abitative a tariffe convenzionate. Con questa sollecitazione di mercato intendiamo rinnovare il nostro impegno con un fondo di fondi in grado di rispondere alle più recenti tendenze sociodemografiche del Paese e di affrontare il tema dell’abitare a beneficio di studenti, anziani e famiglie. Il FNAS è uno degli strumenti di intervento del Gruppo nell’ambito delle Infrastrutture Sociali, che rappresentano uno dei dieci campi di azione individuati dal Piano Strategico 2022-2024. L’obiettivo è di stimolare le SGR a candidare progetti contraddistinti da sostenibilità finanziaria e in grado di generare un impatto positivo e misurabile sul territorio, con un focus sull’inclusione sociale”.