CDP, approvate operazioni per 1,5 mld a favore di imprese e territori

CDP: il CdA vara le Linee guida su monitoraggio e valutazione d’impatto e approva nuove operazioni per 1,5 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, nuove importanti operazioni a favore di imprese e territori per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro, insieme alle Linee guida metodologiche su monitoraggio e valutazione d’impatto e alla Politica del Settore Difesa e Sicurezza. Le operazioni approvate comprendono finanziamenti e plafond, diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a favorire lo sviluppo sostenibile e innovativo dei piani di crescita delle imprese, sia sul mercato italiano che su quello estero.

Piccole, medie e grandi imprese potranno usufruire dei prestiti, resi disponibili per le aziende che puntano a intraprendere nuovi programmi di investimento, con impatti positivi sulle filiere strategiche del Made in Italy e sull’efficientamento energetico degli impianti produttivi. Una parte delle risorse verrà destinata alla creazione, alla manutenzione e allo sviluppo di importanti infrastrutture. Ulteriori iniziative sono state definite nell’ambito della cooperazione internazionale e riguardano fondi destinati a promuovere progetti sia a sostegno della crescita sostenibile, sia a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nei paesi emergenti e in via di sviluppo.

Il CdA ha poi deliberato le Linee guida metodologiche per il monitoraggio e la valutazione d’impatto. Il documento permette di iniziare un sistematico monitoraggio delle attività di CDP che va oltre la misurazione delle risorse finanziarie e informa sugli ambiti di intervento, così da poter passare da un modello basato sulla minimizzazione dei rischi e la massimizzazione del rendimento delle singole operazioni, ad uno che aggiunge anche un obiettivo di impatto sullo sviluppo economico, sociale e ambientale delle imprese dei territori e del Paese nel suo complesso.

Le linee guida metodologiche per il monitoraggio e la valutazione d’impatto descrivono le modalità attraverso le quali CDP intende impostare questa nuova attività. Il nuovo approccio richiede cambiamenti diffusi nell’operatività e nella cultura di CDP, con la finalità di produrre forti benefici in termini di trasparenza della propria azione, di migliore supporto alle controparti nella fase di realizzazione dei progetti e miglioramento continuo della strategia in ottica di generazione degli impatti.

In linea con il Piano Strategico 2022-2024, che punta a rendere Cassa un’istituzione policy driven, ovvero guidata nelle sue scelte da politiche sia trasversali che settoriali, il Consiglio di Amministrazione ha varato la Politica del Settore Difesa e Sicurezza che definisce le linee guida dell’operatività di CDP in tali settori.