CDP Real Asset e HNH Hospitality insieme per trasformare la Cavallerizza Reale di Torino in hotel di lusso

Cavallerizza Reale di Torino: firmato accordo tra CDP Real Asset ed HNH Hospitality per l’hotel a 5 stelle

HNH Hospitality, sotto il marchio Radisson Collection, sarà responsabile della gestione dell’hotel a cinque stelle che prenderà vita grazie al recupero di una parte della storica “Cavallerizza Reale” di Torino, un immobile riconosciuto come patrimonio mondiale dell’Unesco.

L’accordo per questa nuova struttura ricettiva, che conterà 130 camere e sarà completata entro il 2028, è stato raggiunto tra CDP Real Asset e HNH Hospitality, tra i principali operatori indipendenti italiani nel settore alberghiero. Il progetto di riqualificazione, promosso da CDP Real Asset attraverso il Fondo Investimenti per la Valorizzazione (FIV), prevede un investimento complessivo di circa 35 milioni di euro.

Affidata allo studio fiorentino Genius Loci Architettura, la progettazione dell’intervento si basa su un approccio innovativo che combina il rispetto per il valore storico dell’edificio con criteri di sostenibilità e risparmio energetico. Tra le soluzioni previste spicca la realizzazione di un impianto geotermico unico, destinato a servire l’intero complesso. L’interior design dell’hotel, curato da HNH Hospitality, sarà sviluppato dallo Studio Marco Piva di Milano.

Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare di CDP e Amministratore Delegato di CDP Real Asset, ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa e il suo impatto sulla città: “Torino dimostra ancora una volta come la cultura rappresenti un formidabile volano di rigenerazione urbana. La trasformazione della nostra porzione della Cavallerizza Reale in struttura ricettiva, oltre ad arricchire l’offerta alberghiera di pregio della città, rafforzandone il ruolo di meta di riferimento per il turismo, è complementare all’intera iniziativa di riqualificazione del complesso che stiamo promuovendo con il Comune di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Università degli Studi di Torino e Polo delle Arti, con l’obiettivo di restituire alla popolazione un distretto culturale di grande valore per il territorio”.

Anche Luca Boccato, CEO di HNH Hospitality, ha espresso soddisfazione per la partecipazione dell’azienda a questo progetto prestigioso: “Siamo entusiasti di essere parte di questo progetto di grande prestigio, che combina la nostra esperienza nell'ospitalità di alta gamma con un immobile storico di inestimabile valore culturale come l'Ex Cavallerizza Reale. La gestione della nuova struttura sotto il marchio Radisson Collection rappresenta per noi un'importante opportunità di consolidare la nostra presenza nel segmento luxury e di contribuire alla valorizzazione di Torino come destinazione turistica di eccellenza”.