CDP, via libera a nuove operazioni per un valore di 300 milioni di euro

CDP, il Consiglio di Amministrazione delibera per nuove operazioni dal valore complessivo di 300 milioni di euro

Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha dato via libera su nuove operazioni per un valore complessivo di 300 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese italiane e della cooperazione internazionale. Il CdA ha approvato inoltre una Politica Generale per promuovere il benessere nell’ambiente di lavoro, le tutele e i diritti dei lavoratori a completamento di un percorso che ha connotato tutto il Piano Strategico e che conferma come CDP riconosca nelle persone un asset fondamentale per raggiungere una crescita sostenibile nel lungo periodo.

Interventi dedicati alle PMI

In linea con il ruolo di CDP al fianco del tessuto imprenditoriale, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato iniziative a sostegno dell’economia reale attraverso strumenti di finanza alternativa per accelerare i programmi di investimento delle imprese di minori dimensioni sia in Italia sia all’estero.

Progetti per la cooperazione internazionale

Per sostenere lo sviluppo delle economie emergenti, è stato dato il via libera a nuove sinergie con istituzioni finanziarie che operano in America Latina per incentivare la crescita delle aziende locali e rafforzare le interazioni commerciali con le imprese italiane. Nella cornice del Piano Mattei, prosegue l’impegno in Africa con nuove operazioni, anche di garanzia, dedicate ad accelerare i programmi d’investimento delle PMI attive nel Continente.

Designazioni relative a società partecipate

Il Consiglio di Amministrazione di CDP, nell’ambito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Open Fiber, ha inoltre designato come Presidente e Amministratore Delegato gli attuali vertici della società, rispettivamente Paolo Ciocca per il ruolo di Presidente e Giuseppe Gola per l’incarico di Amministratore Delegato.