Cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi

Mikro Kapital per le imprese edili

I crediti fiscali sono un’importante opportunità finanziaria per le imprese, non sempre sfruttata al massimo delle sue potenzialità. Parliamo di somme che un’impresa può vantare nei confronti dello Stato derivanti da diverse fonti: ad esempio l’IVA. I crediti possono però essere maturati anche da bonus edilizi come il Superbonus 110% e l’Ecobonus. Proprio l’introduzione di incentivi significativi, come quelli legati al settore edile, ha generato una grande mole di crediti fiscali. Si è perciò sviluppato un mercato secondario dei crediti, con nuovi attori finanziari che si occupano di intermediazione per l’acquisto e la cessione di crediti fiscali.

La cessione dei crediti come funziona

La cessione crediti edilizi è un’operazione finanziaria effettuata principalmente da tre attori: l’impresa (il cedente) che detiene il credito fiscale e lo cede a un altro soggetto (il cessionario) ovvero l’acquirente. Entrambi sono assistiti da una terza entità, in genere una società di mediazione autorizzata, che con la propria consulenza li supporta nel processo di cessione. Questo rappresenta il primo grande vantaggio dell'operazione di cessione: trasformare crediti futuri in risorse immediatamente disponibili. Implementando il capitale circolante, le aziende hanno la possibilità di rientrare delle spese sostenute nell’ambito dei bonus edilizi. Non solo, è possibile così investire direttamente in nuove opportunità di sviluppo. La cessione, inoltre, permettendo una congrua valorizzazione del credito, riesce a contenere il rischio di incapienza fiscale. Si tratta, poi, di uno strumento finanziario estremamente flessibile: l’azienda può decidere di cedere il credito del tutto o in parte, a seconda della propria strategia di sviluppo.

I vantaggi della cessione del credito fiscale

Le condizioni finanziarie della cessione del credito fiscale sono generalmente vantaggiose se si considera che lo sconto applicato è inferiore ai tassi di interesse di altri tipi di finanziamento e che, liberando risorse interne dedicate alla gestione dei crediti, l’azienda potrà registrare un impatto positivo sul rating creditizio.

Perché cedere il credito fiscale da Superbonus 110%

Le imprese edili che hanno maturato crediti da bonus edilizi dovrebbero considerare la cessione dei crediti se hanno necessità di liquidità immediata per altri investimenti o per la gestione operativa, se il volume dei crediti fiscali è superiore alla capienza fiscale dell’azienda, se intendono ottimizzare il capitale circolante e se vogliono ridurre i costi e le complessità amministrative della gestione crediti. Tuttavia, i rischi di cedere i crediti a condizioni non ottimali ci sono sempre, come anche quelli di incappare in cavilli normativi. Ecco perché molte aziende rinunciano a monetizzare il proprio credito fiscale, deluse da procedure complesse e vantaggi poco appetibili.

Mikro Kapital e Grifo Finance per il mercato del credito

La cessione dei crediti fiscali è un’opportunità concreta di ottimizzare la posizione finanziaria delle imprese italiane. Non sempre però si riesce a gestire efficacemente questa operazione che necessita di una comprensione approfondita del processo, delle normative e delle strategie. Cosa manca alle imprese per accedere a questo importante strumento di rilancio? Una consulenza completa e personalizzata che fornisca gli strumenti giusti per concludere l’operazione in maniera vantaggiosa. Mikro Kapital e Grifo Finance si propongono come partner qualificati nel supportare le aziende che intendono monetizzare i propri crediti fiscali e massimizzare i benefici della cessione dei crediti.

“Le aziende edili che tanto hanno investito nel Superbonus 110%, fanno oggi i conti con le difficoltà di smobilizzare i crediti maturati legati alla complessità del processo e alla scarsa propensione all’acquisto da parte dei mercati finanziari", ha dichiarato Pasquale Pisani di Mikro Kapital. "Proprio per indirizzare questa problematica, la partnership tra Mikro Kapital Spa, leader nel mercato del microcredito alle imprese, e Grifo Finance, intermediario con una consolidata esperienza nel mercato della cessione dei crediti fiscali, ha permesso di sviluppare una soluzione rapida ed efficace nel processo di incontro tra la domanda e l’offerta di crediti fiscali alle migliori condizioni di mercato".

Le fasi della cessione del credito con Mikro Kapital e Grifo Finance

Grifo Finance è l’intermediario che gestisce il rapporto tra Cedente e Cessionario dalla fase di certificazione della consistenza dei crediti oggetto della cessione, alla definizione dell’offerta economica fino alla formalizzazione del contratto di cessione. Mikro Kapital è l’istituto finanziario che anticipa al cedente fino a 100.000 € sul valore del contratto con un piano di rientro che prevede la restituzione del capitale a maturazione della singola annualità ceduta. Il tutto avverrà a fronte della garanzia del credito maturato sulla cessione stessa. La consulenza offerta alle aziende è completa: dalla preparazione e presentazione della documentazione, all’assistenza nella redazione e revisione dei contratti. I consulenti hanno anche la responsabilità del coordinamento di tutti gli attori coinvolti nel processo, interfacciandosi con ognuno di loro.

Come cedere il credito fiscale da bonus edilizi in maniera vantaggiosa

Ad accompagnare le aziende che hanno maturato crediti fiscali da bonus edilizi c’è un team di professionisti, messo in campo da Mikro Kapital e Grifo Finance, con anni di esperienza nel settore delle cessioni dei crediti fiscali e dei finanziamenti alle piccole e medie imprese. La valutazione della richiesta avviene in 24 ore, mentre l’assistenza è prevista in tutte le fasi del processo dalla due diligence alla finalizzazione del contratto.

Mikro Kapital e Grifo Finance assicurano anche un attento monitoraggio post-cessione e commissioni competitive tra le più basse sul mercato. Le imprese verranno guidate dalla verifica della corretta esecuzione dell’operazione, agli adempimenti post-cessione, fino all’individuazione di future opportunità che potranno emergere nell’ambito dello smobilizzo dei crediti fiscali. Per saperne di più e richiedere una consulenza sui propri crediti fiscali visita il sito Mikrokapital.it