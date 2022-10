Chiara Ferragni con Pantene e Moschino: on air il nuovo spot

Pantene e Moschino s'alleano, nella nuova campagna la parola chiave è "Forti Insieme"

Il cuore rosso, simbolo iconico della maison Moschino, al centro, una Chiara Ferragni vestita con un mini dress in pelle nero, e un gruppo affiatato di umini e donne che si stringono insieme: Pantene, il marchio di balsami numero uno al mondo, lancia la seconda edizione di "Forti Insieme", dimostrando come la vera forza nasca (solo) dall’unione.

"La nuova edizione di Forti Insieme ha come obiettivo quello di fornire un sostegno finanziario alle start up che operano e promuovono un impatto sociale positivo, si legge sul sito Engage, un commitment a lungo termine quello di Pantene, che si fonda proprio sulla sua mission: dare a tutti noi più “Great Hair Days” perché quando ci sentiamo bene con i nostri capelli, ci sentiamo più forti. Forti per dare impulso alla determinazione di ognuno nel realizzare i propri sogni e desideri".

La nuova campagna Pantene realizzata con Chiara Ferragni e Moschino lancia infatti un "messaggio di forza con l’obiettivo di incoraggiare ognuno a credere in sé stesso e nelle proprie capacità, dimostrandci che quando ci sentiamo bene con noi stessi ci sentiamo più forti per realizzare i nostri sogni, diventando così una “force for good” per noi e per la società che ci circonda".

Pantene e Moschino lanciano la seconda edizione di “Forti Insieme”: guarda il VIDEO dello spot