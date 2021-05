Cisalfa non si è fermata, nuove aperture e ristrutturazioni

La grande incertezza e la complessità dell’attuale periodo non fermano la strategia di presidio del territorio del Gruppo Cisalfa Sport, leader in Italia nella grande distribuzione di articoli sportivi e per il lifestyle.

In appena due mesi, infatti, il piano di sviluppo della rete porterà a segno due importanti nuove inaugurazioni, oltre a quattro ristrutturazioni strategiche.

Nel corso del 2021 è inoltre prevista l’apertura di ulteriori 5 nuovi store e la ristrutturazione di 3 piazze già esistenti.

Il 12 maggio aprirà presso il Centro Commerciale ORIOCENTER il nuovo store di Orio al Serio con format 3.0, il progetto di visual che l’azienda sta portando avanti su tutti gli store di nuova concezione e sulle ristrutturazioni: disposizione delle collezioni più accattivante e fruibile, unita a materiali ecologici ed illuminazione led a basso consumo, sono le principali caratteristiche.

Il 4 marzo, invece, è stata la volta del Cisalfa Sport Outlet Pederobba (TV) presso il nuovo Parco Commerciale AREA 151 SHOPPING. La formula dell’outlet si posiziona come riferimento per lo sportivo sempre alla ricerca del miglior prezzo, senza rinunciare alla qualità, in un ambiente ampio e con vasto assortimento per tutte le principali categorie sportive.

Entrambi gli store presentano metrature oltre i 1.100 mq, focus merceologici sono il lifestyle (abbigliamento e sneakers), il running (abbigliamento, calzature ed accessori) e per il negozio di Orio al Serio anche la montagna, il mare, il calcio e il tennis (abbigliamento, calzature e accessori).

Cisalfa Sport, che conta 150 punti vendita e oltre 3.000 persone, è il retailer per eccellenza di abbigliamento e prodotti per lo sport e il lifestyle. La sua offerta include, infatti, un’ampia selezione dei più autorevoli brand quali Nike, Adidas, The North Face, Ellesse, New Balance e Fila, per citarne alcuni.

L’azienda continua a sviluppare una strategia retail omni-channel con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel modello d’integrazione fra l’esperienza in negozio e quella online, sempre più dinamica e intuitiva.