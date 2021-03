Community Group: Pasquo Cicchini nominato Partner

Community Group: Pasquo Cicchini si aggiunge al management del Gruppo.

Per proseguire nel percorso di crescita iniziato nel 2001 e facendo fede all’obiettivo di valorizzare le risorse che fanno parte della propria struttura, Community - gruppo multidisciplinare leader nel reputation management fondato e guidato da Auro Palomba - ha deciso di nominare Pasquo Cicchini Partner di Community.

Cicchini, che già dirigeva in qualità di Team Leader uno dei team della sede milanese del Gruppo, si aggiunge così al management di Community composto dai Partner Giuliano Pasini, Roberto Patriarca, Marco Rubino e dalla Team Leader Giovanna Benvenuti. Negli ultimi mesi la società ha inoltre incrementato il proprio organico con 7 nuovi ingressi e conta oggi 5 team di lavoro per un totale di oltre 50 professionisti.

Pasquo Cicchini, 46 anni di origini abruzzesi, è in Community dal 2010, vanta un’esperienza ventennale nel campo della comunicazione corporate, di crisi, di grandi temi e finanziaria. Assiste aziende italiane e internazionali nella definizione ed implementazione delle strategie di comunicazione e ha gestito oltre 20 IPO, 40 operazioni di M&A e progetti di investor e media relations per 80 società quotate in Borsa; si è inoltre occupato di relazioni sindacali in occasione di riorganizzazioni aziendali. Cicchini ha anche gestito progetti di comunicazione interna successivi a grandi cambiamenti organizzativi e di issue and crisis management sui temi di sicurezza sul lavoro, salute del consumatore, doping sportivo, esternalità di produzione, campagne di richiamo prodotti.

Con sede a Milano, Roma, Treviso, e una rete di partnership che si estende in diversi altri paesi, Community è un gruppo multidisciplinare attivo nella creazione, gestione e difesa della reputazione di imprese e istituzioni finanziarie. Nata nel 2001, ha costantemente ampliato i propri servizi, fondando nel 2018 anche la prima joint venture tra comunicazione tradizionale e digitale (Reputation Science), e siglando più recentemente un accordo con Nativa finalizzato a costituire un competence center per supportare le società nella definizione e implementazione di progetti integrati di sostenibilità e gestione della reputazione. Il mese scorso, ha fatto ingresso nella squadra di Community Luca Di Leo che, come Senior Advisor, supporterà i progetti di sostenibilità dei clienti del gruppo.

“Sono orgoglioso che Pasquo diventi oggi Partner di Community - ha dichiarato Auro Palomba – una decisione che riflette la crescita della società e ne segna un nuovo traguardo, anche dopo un anno così complesso come è stato il 2020. La professionalità e la creatività di Pasquo hanno saputo fornire negli anni un grande impulso alla sua squadra e a tutto il Gruppo. Insieme a Giuliano, Roberto, Marco e Giovanna, il leadership team di Community si rafforza di nuovo, per continuare a supportare al meglio i nostri clienti e le nuove esigenze che si presenteranno. A Pasquo abbiamo inoltre affidato la delega alla sostenibilità; si occupa infatti in prima persona dello sviluppo di una nuova divisione che stiamo costruendo con partner di primo livello per supportare le imprese nella creazione di progetti di comunicazione improntati sulla sostenibilità e l'inclusione. Sono infatti questi i due trend che, assieme al digitale, tracciano la linea di sviluppo del nostro Gruppo.”