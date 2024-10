Como Lake 2024, Gruppo FS: l'intervento dell'AD Donnarumma

Gruppo FS Italiane: l'AD Antonio Donnarumma intervine al Como Lake 2024

Il Como Lake 2024, tenuto presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, è un punto di riferimento per il dibattito su economia digitale e trasformazione tecnologica. L'evento ha riunito leader e professionisti da tutto il mondo per discutere innovazione, sostenibilità e strategie future. Tra i partecipanti, l'AD del Gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, è intervenuto da remoto per sottolineare il ruolo del trasporto ferroviario nella transizione ecologica e digitale del Paese.

"Siamo impegnati a creare una rete di trasporti digitale e integrata per rispondere alla crescita dei passeggeri che scelgono sempre più il treno per i loro spostamenti", ha affermato Donnarumma, evidenziando come l'adozione di tecnologie innovative sia fondamentale per migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema ferroviario.

Donnarumma ha poi sottolineato il ruolo chiave delle Ferrovie dello Stato nel percorso di decarbonizzazione dell’Italia: "Le ferrovie sono al centro del processo di decarbonizzazione italiano," ha dichiarato. Ha inoltre sottolineato il successo dei treni ad alta velocità italiani, apprezzati a livello internazionale: "Il grande apprezzamento che i nostri treni alta velocità stanno riscuotendo a livello internazionale".

L'amministratore delegato ha anche parlato del grande impegno di Ferrovie nello sviluppo delle infrastrutture nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): "Il forte senso di responsabilità del Gruppo per il cambiamento della mobilità è testimoniato dall’impegno per la realizzazione del PNRR che ci ha assegnato 25 miliardi di euro, 10 dei quali già spesi", ha affermato Donnarumma.

Infine, Donnarumma ha riconosciuto le sfide strutturali del territorio italiano, che rende il compito di migliorare la rete ferroviaria particolarmente impegnativo: “Il nostro compito non è facile, vista l’orografia del nostro territorio, ma solo quest’estate erano aperti 1400 cantieri per sviluppare gli importanti corridoi al sud e per connettere il Mezzogiorno con il nord del Paese".

L’ammodernamento delle infrastrutture, inoltre, passa anche dalla loro digitalizzazione e in questo, come ha rimarcato Donnarumma: “Rientrano il piano di diffusione dell’ERTMS (il sistema di segnalamento digitale in grado di favorire l’interoperabilità tra operatori ferroviari) e quello per l’ammodernamento della flotta dei treni”. Il tutto con uno sguardo sempre più internazionale, perché, secondo l'AD di Ferrovie, "Le varie capitali europee possono essere collegate anche via treno, con grandi benefici anche dal punto di vista della sostenibilità. Vogliamo fare del treno una vera e propria metropolitana d’Europa”, ha concluso Donnarumma.