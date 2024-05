Comune di Mantova annuncia di donare 150 euro al mese per vivere nella città

Comune di Mantova: dal 6 maggio aperte le candidature per il bando 'Benvenuti in città', previsto un contributo mensile di 150 euro

L'Amministrazione Palazzi di Mantova ha annunciato con entusiasmo l'avvio di due bandi innovativi volti a favorire l'arrivo di nuovi residenti lavoratori nella città e a sostenere i giovani under 36 che desiderano creare un proprio progetto di vita autonomo, uscendo per la prima volta dal nucleo famigliare. Queste iniziative rappresentano un ulteriore passo verso l'implementazione di una politica comunale volta a migliorare la qualità della vita nel capoluogo, con un'attenzione particolare al lavoro e alla casa. Sin dall'inizio del suo mandato, l'Amministrazione si è distinta per la realizzazione di servizi e opere mirate a rendere Mantova una città accogliente e dinamica, investendo in settori chiave come l'istruzione, lo sport, la cultura e la sicurezza.

Il Sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha sottolineato l'importanza di affrontare i problemi reali che la città sta vivendo quotidianamente. "Oggi, uno dei principali problemi è l'aumento del costo degli affitti, unito a salari che stagnano da anni", ha dichiarato il Sindaco. "Con queste misure, intendiamo collegare l'offerta di nuovo lavoro a Mantova con incentivi per la residenza nel nostro Comune, mentre contemporaneamente offriamo supporto ai giovani under 36 che desiderano costruirsi una vita autonoma".

Il primo bando, denominato "Benvenuti in città", prevede un contributo mensile di 150 euro come bonus affitto per lavoratori, singoli e famiglie under 36 che si trasferiscono a Mantova o che spostano la loro residenza all'interno della città con affitti superiori a 350 euro al mese. L'obiettivo è accogliere oltre 100 domande e stimolare il recupero di case sfitte presenti in città.

Il secondo bando, "Abitare Borgochiesanuova", offre l'opportunità di locare 67 nuovi appartamenti nel quartiere di Borgo Chiesanuova, grazie al Progetto Pinqua finanziato con 9 milioni di euro dal Pnrr. Questi alloggi, di proprietà del Comune di Mantova, sono destinati a lavoratori con reddito da lavoro e un Isee compreso tra 14.000 e 40.000 euro. Saranno disponibili diverse tipologie di alloggi, dotati di moderni comfort, per garantire un alto standard di vita. Le domande per entrambi i bandi saranno aperte a partire dal 6 maggio 2024 e potranno essere presentate tramite modulo online. È prevista un'assistenza dedicata per coloro che necessitano di supporto nella compilazione della domanda.