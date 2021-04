Confindustria Energia, a Re Rebaudengo la delega sulla tematica idrogeno

Agostino Re Rebaudengo, Vicepresidente di Confindustria Energia, ottiene la delega sulla tematica idrogeno

Nella riunione di oggi del Consiglio Generale di Confindustria Energia, il Presidente Giuseppe Ricci ha assegnato al Vicepresidente Agostino Re Rebaudengo la delega sulla tematica Idrogeno.

Le parole di Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Elettricità Futura :“Ringrazio Giuseppe Ricci e Confindustria Energia per questa nomina, lavoreremo insieme per rafforzare il dialogo tra le Istituzioni e le imprese della filiera energetica italiana. L'innovazione tecnologica e l'idrogeno giocheranno un ruolo di crescente importanza per la Transizione Ecologica e lo sviluppo sostenibile dell'Italia”.

Ricci ha inoltre confermato la delega ai due Vicepresidenti, Roberto Potì per le Infrastrutture e Claudio Spinaci per le Competenze.