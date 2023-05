Convention Banca Mediolanum, nuovi fondi globali e tasso annuo fino al 5%

Convention Mediolanum 2023, la prima senza il fondatore Ennio Doris, ne custodisce il ricordo

Si è aperta in modo toccante e coinvolgente l'edizione 2023 della Convention Nazionale di Banca Mediolanum, tenutasi ieri presso il Pala Alpitour di Torino. "NOI. Nati per essere grandi", questo il titolo del grande evento formativo e informativo organizzato dalla Banca e tornato con gran slancio a distanza di quattro anni (causa pandemia). Una kermesse che vede tutto il Gruppo riunirsi per innovare guardando al futuro ma sempre con uno sguardo al passato, alle radici e ai valori che hanno fatto grande Banca Mediolanum. Un passato rappresentato ovviamente da Ennio Doris, fondatore di Mediolanum: “Questa convention è per me particolarmente emozionante” ha rivelato Massimo Doris, AD di Banca Mediolanum e suo figlio, nel corso del suo intervento iniziale “anche perché è la prima senza mio padre, che però sento qui con noi”. Ha voluto omaggiare Ennio anche Vittorio Gaudio, Direttore Asset Management Development di Banca Mediolanum: "Ho avuto il privilegio di essere accanto a un grande uomo in momenti difficili, lavorare con Ennio è stato formativo, mi ha dato molto" ha chiosato Gaudio, che ha concluso ribadendo una delle frasi più significative dell'imprenditore, che dà altresì il titolo al suo libro: "C'è anche domani". "Il mondo continuerà a crescere e innovare, sta a voi cogliere questa occasione come un'opportunità".

La giornata è stata inoltre costellata da ospiti d'eccezione del calibro dello scrittore Simon Sinek e del regista Ferzan Özpetek, i quali hanno donato ulteriore spessore alla Convention. In particolare, Özpetek, ripensando al difficile rapporto con il padre, ha dichiarato: "L'incontro con Ennio è stato davvero importante per me perché ha rappresentato il padre che mi mancava e ad oggi è ancora il mio punto di riferimento".

A guidare la prima parte della convention Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum, che ha condotto gli ospiti alla scoperta delle novità della Banca, ma non prima di ricordare, anche lui, le parole del fondatore: "Il cliente mette nelle nostre mani la sua vita: io devo fare tutto quello che è in mio potere per far sì che raggiunga gli obiettivi per i quali abbiamo faticato". E qui risiede l'identità di Banca Mediolanum: il family banker non è solo un risolutore di esigenze, ma prima di tutto è una persona totalmente dedita al cliente, che combina nel suo lavoro tre competenze: tecniche, relazionali ed emotive. Questa la definizione di Volpato. "Come siamo riusciti ad avere successo? Abbiamo una prospettiva ben definita con cui guardiamo il mondo e non ci facciamo influenzare".