Countdown per Forum Banca 2022

Oltre 100 speaker, più di 70 case study

Countdowun per la quindicesima edizione di Forum Banca, l’appuntamento che riunisce i protagonisti che plasmano modelli e trend dei servizi bancari, finanziari e fintech: l’appuntamento prenderà, infatti, il via il 28 settembre con l’Executive Summit - una giornata Invitation Only che tratterà di due temi di estrema attualità, rivolti a due target differenti: al mattino si svolgerà la Sessione “ESG, Ambiente e non solo: il ruolo sociale degli istituti finanziari”, nel pomeriggio il focus su “Digital Trend e Regolazione: come andare allo stesso passo?”

Il 29 settembre si svolgerà la Main Conference: oltre 100 gli Speaker coinvolti, tra i migliori innovatori del settore, e più di 70 i Case Study bancari, nazionali ed esteri, presentati.

Alla Sessione Plenaria, seguiranno focus tematici in parallelo, oltre al track totalmente dedicato al Risk Management in Banking, che tratteranno di: CUSTOMER - TECH & INNOVATION - DATA, SECURITY & IDENTITY - TECH, GOVERNANCE & COMPLIANCE. Inoltre, il FinTech Smart Village, un’area totalmente dedicata alla presentazione, discussione e condivisione delle nuove FinTech che, tra innovazione e tecnologia, stanno sfidando i servizi bancari tradizionali.

La Sessione CUSTOMER è interamente dedicata alle evoluzioni della Phygital Experience e della proposta di prodotti e servizi. Tra i confronti in programma, si svolgerà la Tavola Rotonda “CX digitale e App conversazionali: i nuovi modelli di comunicazione con i clienti e le esperienze di illimity e Widiba” cui parteciperanno: Salvatore Zaccagnino - Customer Insight Manager illimity, Giuseppe Conte - Head of Customer Experience Banca Widiba, Guerino Di Domenico - Regional Vice President nCino EMEA, Francesco Compiani - Head of Product Management Doxee, Diego Lapegna - Marketing Manager Italia Infobip. Il dibattito verterà sui temi più attuali, tra i quali: come applicare la Customer Experience per diversificare i prodotti, come misurarla e trasformarla in ROI; integrazione tra chatbot e human touch per intercettare l’esigenza del cliente e personalizzare il servizio; perché spingere la personalizzazione con AI per alimentare la piattaforma conversazionale; Digital Branch/Filiale Virtuale: quali sono i reali vantaggi in termini di velocità, personalizzazione e risparmio costi e cosa è realmente fattibile in Italia.

“Il miglioramento continuo della customer experience è diventata ormai un’esigenza imprescindibile per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato. Le modalità con cui un servizio viene offerto sono tanto importanti quanto le sue caratteristiche, soprattutto nei settori in cui il prodotto è totalmente o in parte una commodity”, ha dichiarato Diego Lapegna, Marketing Manager Italia di Infobip. “Implementare un approccio omnicanale e digitale deve essere parte integrante di una strategia di customer experience e permette, inoltre, di personalizzare la relazione con il cliente con un conseguente miglioramento della customer satisfaction. A ogni touchpoint i clienti vogliono poter raggiungere la propria banca sui canali di comunicazioni più consoni e utilizzati. Oggi essere presenti e disponibili sul canale giusto può fare la differenza”.

Website: https://forumbanca.com