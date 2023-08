Crédit Agricole Italia, 15mln al Gruppo Morellato per le energie rinnovabili

Crédit Agricole Italia, erogato finanziamento da 15 milioni di euro al Gruppo Morellato per incentivare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

Crédit Agricole Italia ha erogato un finanziamento ESG KPI linked loan dell’importo complessivo di 15 milioni di euro a favore del Gruppo Morellato, leader mondiale nel comparto dei cinturini di alta gamma per orologi e nella produzione e distribuzione di orologi e gioielli, con l’obiettivo di supportare uno sviluppo economico nel rispetto dell’ambiente e di rafforzare il legame con il territorio.

In linea con la mission del Gruppo Crédit Agricole in Italia, che opera concretamente per accompagnare le imprese clienti nell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, la Società abbinerà al finanziamento un meccanismo di riduzione dello spread, connesso al raggiungimento progressivo di un duplice obiettivo ESG: sul piano ambientale, questo si tradurrà in un significativo aumento della percentuale di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, sul totale dell’energia elettrica utilizzata, grazie all’entrata a regime della produzione di pannelli fotovoltaici, mentre sul piano sociale, prenderà piede una graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che vedranno un’importante crescita della percentuale di quelli a tempo indeterminato sul totale degli occupati in Italia.

Il Gruppo Morellato, guidato da Massimo Carraro insieme alla moglie Cristina de’ Stefani e al fratello Marco Carraro, nasce nel 1930 a Venezia ad opera di Giulio Morellato come laboratorio specializzato nella produzione di cinturini per orologi. Oggi la Società impiega più di 4.416 dipendenti nel mondo, di cui 1.565 in Italia, e presidia il mercato globale su canali wholesale & retail, con 620 punti vendita diretti in Italia, Francia e Germania.