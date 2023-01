Crédit Agricole Italia supporta la mobilità marittima sostenibile

Crédit Agricole Italia supporta lo sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi: finanziamento da $3,5 mln al Gruppo d’Amico

Crédit Agricole Italia conferma il proprio impegno nel supportare lo sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi internazionali erogando un finanziamento dell’importo di 3,5 milioni di dollari al Gruppo d’Amico Società di Navigazione, tra i leader mondiali del comparto specializzato nei settori delle navi da carico secco, delle navi cisterna e nei servizi strumentali all’attività marittima. Il finanziamento prevede una riduzione del pricing in base al raggiungimento di determinati obiettivi sostenibili, i quali supporteranno la Società nel percorso di efficientamento e decarbonizzazione delle flotte.

Il Gruppo d’Amico, fondato nel 1952, è leader mondiale nel settore dei trasporti marittimi, la cui eccellenza professionale si focalizza in business area quali Dry Cargo, Product Tankers e Ship Management. Con oltre 10 sedi nel mondo, la Società dispone di una tra le più importanti flotte a livello internazionale di navi specializzate, portarinfuse e cisterna di ultima generazione ed eco compatibili, al servizio di un vasto range di clienti, tra cui società di trading internazionali, compagnie petrolifero-minerarie, industrie alimentari e produttori di semi-lavorati.

Il Gruppo, forte dei valori della tradizione imprenditoriale della famiglia d’Amico come la sostenibilità, l’attenzione al cliente e la professionalità del personale, si impegna ogni giorno per incentivare l’innovazione tecnologica e tutelare l’ambiente attraverso l’implementazione di nuovi processi, il rispetto degli standard di conformità ESG e la diffusione di comportamenti sostenibili in azienda.

"Crédit Agricole Italia, con il finanziamento al Gruppo d’Amico, si dimostra ancora una volta un partner di riferimento per tutte quelle imprese che ambiscono a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività produttive, incrementando al contempo la componente innovativo-tecnologica di prodotti e servizi", ha dichiarato Marco Perocchi, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. "Siamo consapevoli che l’economia del mare ricopra oggi più che mai un ruolo di prim’ordine per uno sviluppo economico sostenibile del Paese in grado di creare occupazione e generare valore a beneficio delle comunità e vogliamo, pertanto, contribuire alla tutela delle risorse marine, costiere e ittiche minacciate dai crescenti cambiamenti climatici".

"Nell’ambito del piano pluriennale di investimenti che hanno portato il Gruppo ad avere una flotta moderna e totalmente eco compatibile, abbiamo individuato una serie di interventi di efficientamento della flotta di proprietà volti all’ulteriore riduzione dei consumi e conseguentemente della CO2 emessa ed una sempre più sofisticata digitalizzazione delle tecnologie di monitoraggio. Crédit Agricole Italia ci ha supportati nella definizione dello strumento adatto alle nostre esigenze avviando un percorso che potrà svilupparsi ulteriormente accompagnando il nostro Gruppo nella transizione green intrapresa", ha affermato Roberto Michetti, Consigliere Delegato di d’Amico Società di Navigazione.