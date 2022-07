Cryptocurrency, ByTek potenzia la visibilità online di Young Platform

Cryptocurrency, Young Platform cresce con ByTek: traffico organico in aumento dell’82%

Young Platform, l’exchange italiano dove acquistare e vendere bitcoin e le principali criptovalute, si è affidata a ByTek, la martech company del gruppo Datrix, per potenziare in modo data-driven la propria visibilità online nel competitivo ambito delle cryptocurrency. Per la startup, in forte crescita, era fondamentale posizionarsi correttamente sulle principali keyword di settore, per aumentare fortemente il traffico organico. Parallelamente, centrale era anche la necessità di aumentare l’awareness e l’equity del brand, confermandosi come marchio solido e affidabile, grazie a social proof e contenuti autorevoli.

Fondamentali per la buona riuscita del progetto e complementari tra loro sono state sia le attività di empowerment in ambito search e data, sia la tecnologia proprietaria di ByTek. Da un lato, la nuova architettura informativa e la gestione della migrazione, sono state supportate da strumenti tecnologici per la rilevazione di anomalie e la risoluzione delle naturali criticità di questo delicato processo. Dall’altro, le attività di empowerment legate all’ambito editoriale, per il potenziamento dei contenuti del Blog e dell’Academy di Young Platform, sono state guidate da Trend AI, tool basato su Intelligenza Artificiale, in grado di monitorare in questo caso tutti i trend online del mercato delle cripto, intercettando e riuscendo persino a formulare ipotesi predittive sugli interessi degli utenti.

Notevoli i risultati conseguiti: traffico organico in aumento dell’82% dopo la migrazione, in particolare tra gennaio e maggio 2022 rispetto al periodo precedente, e posizione top 3 per oltre 6.000 keyword unbranded tra le più competitive del settore.

Emiliano Sammassimo, Head of SEO di ByTek, chiosa: “La collaborazione tra Young Platform e ByTek è stata molto proficua sia in termini di risultati che di metodologia di lavoro. Da un lato gli Specialist di ByTek hanno messo a punto un piano strategico che partiva da un’analisi profonda del mercato e dei trend di ricerca, fino a costruire un’architettura informativa su misura per il cliente che, con il suo Team, ha recepito in pieno le indicazioni e ha costruito un motore in grado di ottenere risultati tangibili fin da subito. Analisi e interpretazione dei dati, lavoro di squadra in grado di mettere a terra le indicazioni che arrivano dai dati e continuo monitoraggio per migliorare sempre di più i risultati sono stati gli ingredienti principali del successo di questo progetto”.