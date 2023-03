CyberSec2023, DigitalPlatforms punta sulla trasformazione digitale

DigitalPlatforms partecipa a CyberSec2023: focus su trasformazione digitale e sicurezza sostenibile

CyberSec, Conferenza internazionale organizzata dal quotidiano online Cybersecurity Italia in programma dal 1 al 2 marzo 2023, arriva quest’anno alla sua seconda edizione, ospitata dall’elegante cornice del Palazzo delle Esposizioni (Roma). In questo nuovo appuntamento, rappresentanti istituzionali e personalità C-level delle aziende più rilevanti del panorama industriale italiano e internazionale si confrontano su un tema chiave per lo sviluppo strategico di tutti i Paesi del mondo: la cybersecurity.

Sfide e scenari del settore vengono analizzati nel dettaglio, con l’obiettivo di garantire e incentivare una sempre maggiore sicurezza cibernetica. Ampio spazio viene dedicato ai nuovi domini, a come rendere concreti i principi di sovranità digitale e tecnologica, all’evoluzione delle minacce cyber, alla sicurezza nazionale e alla necessità di aumentare la cooperazione su scala nazionale e internazionale, così da garantire la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali e fisiche.

Tra gli speaker della giornata del 1 marzo, anche Claudio Contini, amministratore delegato e presidente di DigitalPlatforms, che ha potuto analizzare fattori di rischio e strumenti necessari al sostegno di una trasformazione digitale sostenibile, in linea con gli obiettivi di crescita e con la difesa delle infrastrutture critiche e infrastrutture di rete.

“Bisogna individuare e valorizzare le modalità e gli approcci che permettono di ridurre ulteriormente i tempi di una trasformazione digitale sostenibile”, ha spiegato Contini, “prevedendo soluzioni di sicurezza robuste e pensate per reggere anche nel lungo periodo, anche alla luce della rapidissima evoluzione tecnologica in atto in molti settori, adottando nel frattempo gli strumenti e gli approcci che consentono di minimizzare per quanto possibile i rischi comunque presenti durante questo percorso”.

L’intervista di affaritaliani.it a Claudio Contini, amministratore delegato e presidente di DigitalPlatforms

La seconda edizione di CyberSec pone nuovamente al centro della discussione internazionale il tema della cybersecurity. In un contesto così carico di cambiamenti e novità, il ruolo di DigitalPlatforms si dimostra stabile nel tempo. Come spiega l’amministratore delegato e presidente Claudio Contini: “DigitalPlatforms è una società che si è spesa molto per favorire lo sviluppo delle tecnologie atte a proteggere le infrastrutture critiche del sistema Paese, siano esse della difesa o civili. Nel tempo, abbiamo registrato un'effettiva accelerazione dell’interesse collettivo sul tema della cybersecurity, che ormai permea tutti gli aspetti connessi con le attività industriali e della difesa”.

“Il contributo di DP è quello di fornire delle soluzioni italiane, quindi sotto il controllo dello stato italiano, su cui è possibile esercitare un’azione di messa in sicurezza preventiva in fase di progettazione, e anche in fase di implementazione e di gestione durante l’intero ciclo di vita”, conclude Contini.

La trasformazione digitale in atto, soprattutto in riferimento alle infrastrutture, è strettamente legata all’Industrial internet of thing, alle tecnologie di elettronica industriale che vengono rapidamente messe in campo per sviluppare ulteriormente le infrastrutture di rete. Secondo Claudio Contini: “Questa progressiva e rapida digitalizzazione aumenta esponenzialmente la superficie di attacco cyber. È quindi necessario introdurre delle soluzioni di sicurezza in grado di proteggere le infrastrutture in corso di esercizio, che siano contenute nativamente nelle tecnologie industriali messe in campo”.

Ai microfoni di affaritaliani.it, Contini ha espresso il proprio punto di vista riguardo la condizione attuale delle infrastrutture italiane, parzialmente paragonate a quelle estere. Secondo l’amministratore delegato di DigitalPlatforms: “Le infrastrutture italiane sono infrastrutture di eccellenza, ad alto contenuto tecnologico, all’avanguardia e gestite da squadre manageriali con la visione e la capacità di sostenere la trasformazione digitale in atto. Non a caso, siamo invidiati in molti paesi del mondo occidentale”.