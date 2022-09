Deliveroo e Esselunga, al via la partnership per la spesa veloce

Deliveroo e Esselunga, parte da Milano la partnership per la consegna rapida di generi alimentari da negozi di sola consegna

Esselunga e Deliveroo avviano una partnership a favore dei consumatori. L’accordo previsto unisce la rapidità del servizio di food delivery di Deliveroo e la qualità dei prodotti Esselunga, permettendo agli utenti dell’App di ricevere la propria spesa in pochi minuti. Il servizio promosso offre ai consumatori più di 2.400 prodotti diversi, posizionati all’interno del negozio laEsse by Deliveroo HOP. Le consegne rapide avvengono in pochi minuti e raggiungono gran parte della città di Milano, tra cui il Centro e le zone di Porta Romana, Città Studi, Nolo, Isola e City Life.

L’espansione del servizio Deliveroo continua grazie all’introduzione di Deliveroo HOP, il nuovo servizio di negozi di sola consegna della spesa. Attualmente i negozi presenti sul territorio nazionale sono 3, tutti localizzati a Milano. Nei prossimi mesi è prevista un'estensione della proposta anche in altre città italiane, iniziando con la capitale romana. A livello globale, nel primo semestre del 2022 il servizio di rapida consegna di Deliveroo ha rappresentato il 10% del totale del GTV (Gross Transaction Value, ovvero il valore lordo delle transazioni), in crescita rispetto all’8% del secondo semestre del 2021. Nel complesso, negli 11 mercati in cui Deliveroo è presente gli store da cui ordinare prodotti alimentari sulla App sono più di 15.000.

L’accordo con Esselunga permetterà di raggiungere nuovi clienti, attraverso un servizio di quick commerce che completa la propria offerta nella spesa online. Il marchio Esselunga investe da sempre in nuovi canali di distribuzione, provando ad offrire al proprio pubblico quante più alternative possibile. La neonata partnership aiuta i clienti a ricevere in pochi minuti una spesa completa e qualitativamente sicura, senza mai rinunciare ai vantaggi della carta Fìdaty. I consumatori potranno continuare ad accumulare punti fragola per accedere al programma fedeltà, senza subire nessun tipo di limitazione.

Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare oggi questa partnership così importante con Esselunga, un ulteriore investimento per lo sviluppo del mercato italiano, chiave per Deliveroo. Esselunga è un brand storico della grande distribuzione italiana, capace da sempre di innovare e rispondere ai cambiamenti del mercato. La collaborazione con Esselunga, unitamente alla nostra tecnologia, ci consente di offrire, attraverso Deliveroo HOP, un servizio innovativo che amplia e migliora la nostra offerta di generi alimentari su richiesta. In questo modo stiamo incrociando la domanda dei consumatori che continua a crescere nonostante l’unicità del momento economico che stiamo vivendo”.

A commentare la partnership anche Martino Madelli, Head of Deliveroo HOP Italy: “Siamo felici che una realtà come Esselunga abbia scelto Deliveroo HOP per offrire un nuovo servizio ai suoi clienti e per innovare ed espandere la sua offerta. Grazie a questo accordo i clienti di Deliveroo e di Esselunga avranno la possibilità, per la prima volta, di accedere alla qualità dei prodotti Esselunga attraverso un servizio di consegne rapide, capace di coniugare innovazione, tecnologia e la passione degli italiani per il buon cibo e i migliori ingredienti”.

Deliveroo ha l’obiettivo di continuare a sviluppare il servizio della spesa on demand, mettendo a disposizione dei consumatori un’esperienza completa e sicura. E’ prevista una maggiore precisione delle scorte, con un più attento controllo dell'inventario in tempo reale, una maggiore velocità nella consegna e nel ricevimento degli ordini ed un ampliamento della gamma prodotti proposti al pubblico di consumatori.