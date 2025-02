Deloitte, presentato lo studio sul ruolo strategico del Chief of Staff nelle imprese italiane

Deloitte, presentato il report "The Chief of Staff Revolution": cresce in Italia l’interesse per i “super manager” a supporto delle imprese

Il ruolo del Chief of Staff (CoS) sta guadagnando sempre più attenzione nelle aziende italiane, una tendenza che rispecchia un cambiamento nelle necessità organizzative. Questa figura professionale nasce con l’intento di supportare la leadership e migliorare la produttività e l’efficienza interna, consentendo alle aziende di rispondere in modo più agile alle sfide e di favorire la sinergia tra le diverse funzioni aziendali. A confermare questa evoluzione è il report "The Chief of Staff Revolution", presentato da Deloitte e sviluppato con il contributo di ICE – Innovation and Corporate Entrepreneurship della SDA Bocconi School of Management, con Deloitte in qualità di partner. L’evento, presentato il 18 febbraio, rappresenta il primo in Europa dedicato specificamente alla figura del Chief of Staff.

Stefania Pizzuto, Chief of Staff Advisory Leader di Deloitte per l'area Nord e Sud Europa, ha commentato: "Il report evidenzia come il Chief of Staff stia guadagnando rapidamente rilevanza nel contesto europeo e italiano, trasformandosi in una funzione strategica sempre più riconosciuta all’interno delle organizzazioni. Proprio per questo Deloitte ha lanciato una offering internazionale denominata Chief of Staff Advisory, che si pone l’obiettivo di accompagnare i clienti in una logica end-to-end nell’adozione virtuosa di questo ruolo all’interno delle loro organizzazioni".

Anche Gimede Gigante, Direttore di ICE - SDA Bocconi School of Management, ha messo in evidenza come il Chief of Staff stia giocando un ruolo fondamentale nell’evoluzione delle imprese. Il suo studio non solo analizza la diffusione di questa figura in Italia, ma offre anche insight utili per comprendere il valore e il potenziale che tale ruolo può portare all’interno delle organizzazioni. “Approfondire il ruolo del Chief of Staff è fondamentale per supportare le aziende nella transizione verso modelli di governance più dinamici, capaci di rispondere prontamente alle sfide di un mercato in continua evoluzione”, ha sottolineato Gigante.

Trent Smyth, CEO di The Chief of Staff Association, ha aggiunto che i Chief of Staff in Italia stanno acquisendo una leadership sempre più integrale, contribuendo ad allineare i team intorno agli obiettivi strategici e orchestrando iniziative con un impatto diretto sui risultati aziendali. “Questa evoluzione non è un fenomeno locale, ma fa parte di una tendenza globale che stiamo osservando. I moderni Chief of Staff sono diventati partner indispensabili per i dirigenti, aiutandoli ad anticipare sfide, cogliere opportunità e plasmare la direzione futura delle loro aziende”.

Il report ha anche approfondito la diffusione della figura del Chief of Staff in Italia, analizzando un campione di 120 aziende. È emerso che il 13% di queste imprese ha più di un Chief of Staff, evidenziando come tale ruolo venga ormai considerato cruciale per migliorare l’efficienza e la competitività. Inoltre, il campione di 147 Chief of Staff attivi in Italia ha rivelato una distribuzione di genere con il 62% di professionisti maschi e il 38% di femmine, mentre solo il 5% di loro aveva già ricoperto tale posizione in precedenza, confermando la novità e la rapida crescita di questo ruolo nel contesto aziendale italiano.

In Italia, il ruolo del Chief of Staff, pur essendo ancora relativamente recente, sta riscuotendo un crescente successo, principalmente grazie alla digitalizzazione e ai nuovi modelli di business. Le aziende che hanno deciso di adottarlo a supporto dei vertici aziendali (come CEO, Presidente e altri C-Level) stanno riscontrando miglioramenti significativi in termini di efficienza operativa, coordinamento tra i vertici e una gestione più agile delle strategie aziendali, con un importante impatto positivo sulla competitività e sull’adattamento alle sfide del mercato.