Durex e Santagostino: al via "Sextember", il primo mese della salute sessuale

“Sextember - Il Mese della Salute Sessuale”: al via l'iniziativa di Durex in partnership con il Santagostino

Durex, leader nel mercato del benessere sessuale, annuncia “Sextember - Il Mese della Salute Sessuale”: un’iniziativa, in programma da oggi fino al 30 settembre 2021 che ha l’obiettivo di promuovere comportamenti sempre più responsabili e consapevoli in ambito affettivo e sessuale ed offrire un panel di servizi e consulti medici e psicologici alle persone. L’iniziativa è in partnership con il Santagostino, rete di poliambulatori specialistici, la prima in Italia a sperimentare un modello di sanità fortemente digitalizzata. In Italia sono comuni le iniziative di sensibilizzazione dedicate a tematiche di prevenzione, ma quasi nessuna di queste ha avuto, fino ad oggi, un riferimento alla salute sessuale. È per questo motivo che Durex ha deciso scendere in campo, dando concretezza al proprio impegno affiancando l’offerta di servizi medici e psicologi alle attività di sensibilizzazione e comunicazione in ambito di prevenzione e salute sessuale.

"L'obiettivo primario di Durex è quello di sostenere la collettività e aiutare le persone di ogni età a prendersi cura della propria affettività e sessualità attraverso la promozione di comportamenti responsabili e consapevoli", ha affermato Laura Savarese, Regulatory Affairs Director Southern Europe, Reckitt. "Abbiamo deciso di intraprendere questo progetto, nuovo per il contesto italiano, che innanzitutto ribadisce il nostro impegno in iniziative educazionali ricche di contenuto scientifico al fine di promuovere una riflessione sul concetto più ampio di salute sessuale", ha continuato Savarese. "Salute sessuale non è solo da intendersi nel suo significato clinico di assenza di patologia: essa comprende la sfera intima, affettiva ed emotiva che sono alla base del benessere personale. Con Sextember abbiamo il concreto proposito di andare oltre offrendo, in sinergia con il nostro partner Santagostino, interventi diretti di attenzione e supporto a chi si trova in difficoltà o ha bisogno di un confronto medico o psicologico su un tema riferito alla sua salute intima e sessuale", ha concluso.

Le dichiarazioni di Laura Savarese, Regulatory Affairs Director Southern Europe Reckitt, ai microfoni di Affaritaliani.it

"Sextember riesce a raggiungere tutti i consumatori in Italia anche grazie alla parte strategica con il Santagostino - ha detto Savarese -, partner per noi molto prezioso. Una partnership che si è sviluppata molto rapidamente e che ha come elemento di forza l'offerta dei servizi nell'ambito della telemedicina. Grazie alla telemedicina infatti noi riusciremo a permettere a tutti i consumatori in tutta Italia di aderire all'iniziativa e di cominciare a prendersi cura di loro stessi e della loro salute intima. potendo fugare qualunque dubbio, trovando accoglienza e supporto in qualunque tipo di situazione o problema possano avere nell'ambito della loro sfera intima. Durex ha un'ambizione importante, che è quella di riuscire a raggiungere un risultato in termini di sensibilizzazione, di educazione e di formazione delle persone, soprattutto dei giovani e dei giovanissimi, che al momento rappresentano le fasce più a rischio per quanto riguarda la salute sessuale e la prevenzione dal contagio di infezioni sessualmente trasmesse. Ogni nostra iniziativa, anche dal punto di vista della comunicazione, anche col tono dissacrante che a volte utilizziamo sui social, è volta a promuovere una riflessione approfondita su quanto sia centrale il tema della saluta sessuale e quanto sia importante per le persone prendersi cura di loro stesse in tutti gli aspetti della loro salute, anche e soprattutto quella intima e personale".

L’iniziativa ha un obiettivo educativo: attraverso la distribuzione di kit dedicati in oltre 1.200 farmacie di tutta Italia e materiali informativi nelle sedi e negli ambulatori del Santagostino in Lombardia, Durex vuole sensibilizzare le persone sul concetto ampio di benessere sessuale, che non è soltanto riferito agli aspetti clinici ma che necessita di educazione all’amore, alle emozioni, al rispetto, alla consapevolezza e alla responsabilità delle proprie scelte. Ma questo progetto ha anche un'anima clinica e psicologica: attraverso la messa a disposizione, in forma gratuita, di videoconsulti (ginecologici e ostetrici, andrologici, venereologici e dermatologici) e videoconsulenze (psicosessuologiche) online da parte di medici e psicoloterapeuti del Santagostino per le persone che lo richiederanno e che ne avranno bisogno.

La sinergia creata dalla partnership tra queste due realtà permetterà di coniugare l’impegno di Durex con l’esperienza medico-psicologica e la capillarità del Santagostino, non solo riferita agli ambulatori fisici ma anche e soprattutto alle sue tecnologie all’avanguardia che permettono di svolgere i consulti in modalità digitale offrendo alle persone servizi di alta qualità a tariffe accessibili.

"Questa partnership con Durex – ha spiegato Luca Foresti, amministratore delegato del Santagostino - è perfettamente in linea con la nostra mission, che è quella di ascoltare e prendere in carico i bisogni di salute delle persone. Che significa non solo erogare prestazioni sanitarie di alta qualità, ma anche e soprattutto contribuire a stili di vita sani e abitudini corrette. La sfera della salute sessuale è proprio una di quelle in cui questo approccio preventivo è fondamentale. Mettiamo a disposizione volentieri i nostri medici, i nostri psicoterapeuti più esperti, la nostra tecnologia per un progetto dal forte impatto sociale".

Le dichiarazioni di Luca Foresti, amministratore delegato del Santagostino, ai microfoni di Affaritaliani.it

"Ormai da molti anni ci occupiamo di servizi digitali per poter erogare servizi a tutti gli italiani - ha spiegato Foresti -. Un rapporto concreto con l'utilizzo di chat e video consulti. Ormai lo facciamo da anni, abbiamo professionisti abituati e piattaforme pronte. Durante questo periodo di Covid abbiamo ampliato questo tipo di servizio. Quando ci siamo seduti insieme con Durex abbiamo trovato una consonanza di obiettivi. Noi come Santagostino ci occupiamo dei patologici, di persone che hanno malattie, ma soprattutto ci vogliamo occupare dei 'sani', le persone che le malattie non ce l'hanno ancora, e vogliamo aiutare le persone a non averle. Per cui, il concetto della salute sessuale è un concetto che passa attraverso i temi dell'educazione, la capacità di percepire il proprio corpo e la propria mente nel modo corretto e per poter avere una vita sessuale sana. Come Santagostino abbiamo un pacchetto di servizi che da anni abbiamo in campo, abbiamo tanti bravissimi professionisti che sanno prendere in carico i vari bisogni. Il tema è sempre trovare una modalità che dal punto di vista economico sia sostenibile e dal punto di vista della possibilità per le persone di accedere facilmente ad aiuto funzioni. Queste due cose messe insieme non sono facili, con l'aiuto di Durex adesso riusciamo a farlo in questo mese, vedremo successivamente quanto potremo proseguire, in che modalità, e se funziona bene quello che ci siamo immaginati debba funzionare".

Con la ripresa delle attività sociali, della scuola, dei contatti e dei rapporti, che tanto sono mancati nell’ultimo anno e mezzo a causa della pandemia da Covid-19, settembre rappresenta un vero e proprio momento di ripartenza che Durex, con il progetto Sextember – Il Mese della Salute Sessuale, vuole celebrare gettando una base importante nel tentativo di creare un momento dedicato alla salute e al benessere sessuale e ai servizi di supporto in questo ambito, promuovendo un sempre maggiore dibattito sulla tematica tra istituzioni, pubblico e privato. A questo proposito, Durex è pronto a collaborare con tutte le istituzioni, a partire dal ministero della Salute e dal Parlamento oggi rappresentato dall’On. Riccardo Magi, che quotidianamente sono impegnate o intendono impegnarsi sui temi della sessualità e dell’affettività al fine di aumentare l’efficacia degli interventi di educazione e favorire comportamenti sempre più responsabili e consapevoli.

Le dichiarazioni di Paola Zucchi, Psicoterapeuta e sessuologa, ai microfoni di Affaritaliani.it

"La sessualità è un ambito su cui si appoggia uno stigma molto importante - ha commentato la Dott.ssa Zucchi -. Il primo livello di presa in carico di una domanda sessuologica è proprio il fare capire che la sessualità è qualcosa che riguarda tutti, a prescindere dall'età, dal sesso, dall'orientamento sessuale. E' molto importante rompere questa barriera che purtroppo c'è ancora ed è ancora molto forte. Ci aspettiamo e ci auguriamo che anche con questa campagna si costruisca la possibilità per le persone di legittimarsi a prendersi cura del proprio benessere sessuale".