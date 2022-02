e-Novia, l'ex Ceo di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi entra nel Cda

"Solo puntando sull'innovazione e sui giovani talenti l'Italia potrà crescere e avere un sistema imprenditoriale in grado di competere"

Raffaele Jerusalmi, ex amministratore delegato di Borsa Italiana, è entrato nel consiglio di amministrazione di e-Novia, modern factory di industrial deep tech attiva a Milano dal 2015, in sostituzione di Marco Costaguta. Con questo nuovo ingresso, e-Novia integra le competenze strategiche, tecniche, industriali e finanziarie già presenti nel Board, presieduto da Michele Scannavini e che vede gli executive director e co-Founder Vincenzo Russi, Ivo Boniolo e Cristiano Spelta.

In questo modo e-Novia rafforza la propria governance e prosegue nel percorso di evoluzione e crescita della società. Ad avere un ruolo chiave nel modello di moderna Fabbrica di Industrial Deep Tech è, infatti, l'organizzazione volta a preservare e accrescere i suoi tre asset fondamentali, ovvero il capitale umano, il capitale finanziario e il portfolio di prodotti e imprese innovative nell'ambito della robotica veicolare e collaborativa.

Il Cda è supportato, nelle decisioni in materia di investimenti (industriali, strategici, finanziari) connessi al portfolio, da un Comitato per gli Investimenti. "Solo puntando sull'innovazione e sui giovani talenti l'Italia potrà crescere e avere un sistema imprenditoriale in grado di competere con quello degli altri Paesi. Per questo ho accettato con entusiasmo l'invito a entrare nel Cda di e-Novia, azienda con tanti giovani di grande valore", ha detto Jerusalmi.

Il Cda di e-Novia "da sempre si ispira, nella sua strutturazione societaria, alle migliori practice internazionali. Raffale fornira' il suo prezioso contributo all'evoluzione di e-Novia, offrendo le sue distintive competenze strategiche e finanziarie", ha aggiunto Vincenzo Russi, amministratore delegato di e-Novia.