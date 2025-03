Edison, Clean Tech Academy: al via le candidature per l'edizione 2025

Edison, Clean Tech Academy: aprono le candidature per il programma di formazione su innovazione e sostenibilità

Il Politecnico di Torino e la Fondazione Miticoro ETS, con il sostegno di Edison e della EIT Deep Tech Talent Initiative dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), lanciano un’iniziativa congiunta per favorire l’innovazione sostenibile in Europa. Si tratta della Clean Tech Academy, un programma d’eccellenza dedicato al deep tech e all’imprenditorialità, che apre ufficialmente le candidature per l’edizione 2025.

Questo percorso formativo, completamente gratuito, ha l’obiettivo di preparare una nuova generazione di talenti capaci di affrontare le sfide ambientali e contribuire concretamente alla transizione verso un futuro più sostenibile. Rivolto a studenti universitari, ricercatori e giovani professionisti con una forte passione per la tecnologia e la sostenibilità, il programma si sviluppa nell’arco di sei mesi e offre un’esperienza immersiva e altamente specializzata. Le candidature possono essere presentate entro il 4 aprile 2025.

L’Academy punta a coinvolgere oltre 500 partecipanti da tutta Europa, suddivisi in 100 team, che saranno chiamati a confrontarsi con 10 sfide industriali reali. Il percorso formativo si articola in tre aree principali: tecnologie pulite, innovazione e imprenditorialità. Attraverso 60 ore di formazione pratica, i partecipanti approfondiranno temi chiave come le nuove fonti di energia, le energie rinnovabili, l’energy storage, le smart grid e la decarbonizzazione industriale. Durante il programma, avranno la possibilità di sviluppare progetti imprenditoriali concreti, lavorando fianco a fianco con esperti del settore e costruendo una rete internazionale di innovatori nel campo della clean tech.

Edison contribuirà attivamente all’iniziativa, mettendo a disposizione l’esperienza di cinque manager altamente specializzati. Il loro coinvolgimento consentirà di offrire una visione approfondita sulle prospettive future dell’energia, affrontando le principali sfide tecnologiche e di mercato nei settori trattati dal programma. Questa partecipazione sottolinea il ruolo centrale di Edison nel promuovere un futuro all’insegna della sostenibilità e della sicurezza energetica per il Paese.

Al termine del percorso, i team più meritevoli avranno l’opportunità di presentare i propri progetti a una giuria composta da leader del settore, investitori e venture capitalist. I partecipanti potranno inoltre accedere a eventi esclusivi di networking, programmi di mentorship e potenziali finanziamenti, con l’obiettivo di trasformare le loro idee in soluzioni concrete. In un contesto globale in cui il cambiamento climatico e la transizione energetica rappresentano sfide sempre più urgenti, la Clean Tech Academy si propone come un acceleratore di innovazione, fornendo ai giovani talenti gli strumenti necessari per sviluppare le tecnologie sostenibili del futuro.